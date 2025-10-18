Екскерівник Pedersen & Partners Україна Володимир Коломоєць 21 рік підбирав топменеджерів і формував управлінські команди. Уже півтора року він комплектує 412-й полк Nemesis. Один із його інсайтів – важливо повертатись до кандидата зі зворотним зв’язком протягом 24 годин. Які ще уроки пошуку лідерів він виніс з рекрутингу у війську

Система рекрутингу в полку Nemesis нагадує швидкісний та високоефективний конвеєр Генрі Форда. Ми постійно аналізуємо усі етапи та намагаємось зробити його більш ефективним, але водночас прагнемо не втратити у якості.

Поки виходить: до нас приходять люди з високою мотивацією, які готові викладатись на повну. Їх роботу помічають не лише у полку. Наприклад, військовослужбовець секції аналітики та планування 412 полку Nemesis Олексій Василюк з позивним «Мутний» увійшов до списку Forbes «30 до 30» у категорії «Військові».

До повномасштабного вторгнення я працював із керівниками й топменеджерами, допомагав формувати управлінські команди. Це був адресний пошук, де потрібно знайти цікавого клієнту кандидата й запропонувати йому нову посаду. У війську інша логіка найму. Тут треба зрозуміти свій Unique Sales Point, визначити кандидатів і обрати канали, через які до них можна достукатися.

Частина мого цивільного досвіду лягла в основу підходу до рекрутингу в полку. Ми працюємо за принципом: людина обирає посаду, на якій її навички будуть максимально корисними.

Армійський досвід додав й нові підходи, які допомагають точніше підбирати людей під конкретні потреби підрозділу.

Мотивація – понад усе

У цивільному житті для мене вирішальними були досвід і досягнення кандидата. Сьогодні близько 80% успіху при відборі визначає фактор мотивації.

Відсутність фаху не є проблемою. У нашому полку багато людей, які ніколи не мали військового досвіду, але всі ми вчимося, рухаючись шляхом постійного кайдзену – щоденного вдосконалення. Допомогу можна отримати не лише від побратима у полку, а й від військових з інших частин. Тут немає внутрішньої конкуренції, як у бізнесі: Сили оборони працюють заради спільної мети.

Дуже важливо побачити мотивацію кандидата служити саме в нашому підрозділі. Нещодавно до нас приєднався офіцер, який воював із перших днів, був поранений і звільнився із Сил оборони. Після року в цивільному житті, він вирішив повернутися: склав список частин, звузив його, уважно вивчив наші комунікації й обрав саме нас. Такий вибір говорить більше за будь-яке резюме.

Миттєвий зворотний звʼязок

Наше золоте правило: від початку активного рекрутингу – повертатись до кандидата зі зворотним зв’язком протягом 24 годин після того, як він заповнить анкету. У війську це стало конкурентною перевагою: інші підрозділи розглядали заявки значно довше.

Якщо кандидат проходить первинний відбір, ми одразу призначаємо співбесіду в рекрутинговому офісі. Він працює 24/7 і доступний у будь-який зручний для людини час. Там постійно чергує група рекрутерів, кожен з них проводить щонайменше сім співбесід, які тривають 30–40 хвилин.

Під час співбесіди обговорюємо очікування, досвід, мотивацію, бачення власної ролі в підрозділі. Часто кандидати пояснюють, що їм потрібен час, аби звільнитися з роботи, закрити особисті справи чи навіть полагодити вдома дах. Паралельно стартує перевірка анкет: психологічної, медичної та безпекової.

Так ми мінімізуємо втрату часу й швидко ухвалюємо рішення щодо кожного кандидата.

Дані в основі рішень

Ми максимально аналізуємо дані. Знаємо, які канали отримання кандидатів є найбільш ефективними, постійно відстежуємо інтенсивність наповнення «воронки». Якщо потік кандидатів падає – шукаємо причину.

Наприклад, як тільки у медіаполі зʼявляється інформація, що війна скоро закінчиться, кількість резюме падає. Також існує фактор сезонності: влітку менше охочих мобілізуватися, ніж восени та взимку.

Ми обчислюємо час від заповнення кандидатом анкети до зарахування його у підрозділ. У середньому це від 14 до 45 діб, але ми працюємо над скороченням цього періоду. Порівняно з кінцем червня 2025 року середній термін вдалося скоротити на одну добу. Для нас це відчутне прискорення, адже від швидкості рекрутингового процесу залежить наша ефективність як полку.

Інтенсивність процесу найму в полку Nemesis надзвичайно висока. Темпи рекрутингу важко порівняти з будь-яким бізнесом. Навіть у цивільному житті рідко можна зустріти підприємство, яке одночасно і тривалий час, і в такій кількості набирає співробітників. Хіба що стартап-гіганти на етапі стрімкого зростання.

Карʼєрне зростання

У 2025 році 27 військовослужбовців полку Nemesis отримали первинне офіцерське звання. Ще стільки ж отримають його до кінця року.

В підрозділі офіцер – це керівник, як менеджер у бізнесі. Шлях кар’єрного зростання простий: сержант, молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант. Наприклад, я мобілізувався солдатом і зараз – заступник начальника штабу, старший лейтенант. Разом з посадою зростає й відповідальність. Багато людей приходять аналітиками й стають керівниками напрямків.

Шлях до зростання – сумлінна праця та відданість справі. Матеріальна мотивація вторинна. В армії немає історії про успіх, який вимірюється виключно матеріальними благами. Мене це приємно шокує. Натомість залишаються справжні речі: сумлінність, бажання навчитись та досягти результату.

Часто ввечері я пропоную комусь із підлеглих вже йти відпочивати, бо розумію що інтенсивність роботи висока і людина вже втомилась. «Ні, я ще посиджу, бо не зможу заснути через незавершену справу», – мені відповідають. Якщо людина чітко розуміє роль та важливість своєї роботи в підрозділі, звісно, я запропоную їй стати офіцером.

Командна взаємодія

Абсолютна відкритість – частина культури полку Nemesis. У підрозділі чимало вихідців з бізнесу, сильних менеджерів та особистостей. Проте фактор внутрішньої конкуренції геть відсутній. Всі ми носимо цивільний одяг, відповідно ззовні неможливо визначити, хто з нас рядовий сержант, а хто офіцер – наше спілкування націлене тільки на конструктив.

Ще на початку роботи підрозділу ми домовились: не забуваємо, для чого ми тут. Ворог у нас один. Ми всі працюємо на спільну мету – його знищення.