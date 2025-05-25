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Турбота як доктрина. Культура поваги та цікавість до людей – одне з правил командира «Хартії» Ігоря Оболєнського. Чому його важливо перейняти бізнесу?

Ігор Оболєнський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Оболєнський
Контриб’ютор Forbes

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Які принципи управління людьми у війську має запозичити український бізнес, якщо має амбіцію стати величним? Розповідає командир «Хартії» Ігор Оболєнський.

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Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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