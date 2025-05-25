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Які принципи управління людьми у війську має запозичити український бізнес, якщо має амбіцію стати величним? Розповідає командир «Хартії» Ігор Оболєнський.
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