В українських офісах work-life balance часто сприймають не як турботу про ефективність, а як синонім лінощів — особливо, коли йдеться про молодші покоління чи іноземних колег. Чому ж переопрацювання досі залишається соціальною нормою, а work-life balance викликає підозру у покоління «бебі-бумерів»? Розповідає керуюча партнерка консалтингової компанії TLFRD Марина Стародубська

«Тільки не треба мені кандидатів з work-life balance!», «Як пояснити колегам з Польщі/Аргентини/Франції, що їхній work-life balance не вкладається у наш темп роботи?», «Я принципово не наймаю людей з покоління «зета», бо там суцільне неробство – оцей work-life balance у них!» — типові фрази з діалогів про командну продуктивність і кроскультурну взаємодію в українських командах.

Хоч репрезентативних досліджень на тему наразі немає, що баланс роботи й особистого життя у професійних колах в Україні часто вважається «неробством», навряд чи секрет, чи сюрприз. Перепрацювання у нашому суспільстві є не лишень розповсюдженою практикою, а і предметом гордості й, свого роду, ice-breaker – зокрема серед «білих комірців».

Складнощі ж виникають коли з відведенням роботі центрового місця в житті працівників геть не погоджуються колеги з більшості країн Європи, а в Україні – покоління «зета», вікова когорта ~14-28 років (1997-2012 роки народження).

Які причини такого ставлення до work-life balance в Україні та практичні поради з використання цього підходу в роботі.

Дисбаланс між життям і роботою

Баланс роботи й особистого життя за даними досліджень – серед ключових факторів залученості працівників, разом з якістю лідерства, визнанням, кар’єрним розвитком, організаційною культурою, безперервним навчанням, автономією та ментальним здоров’ям. При цьому, приблизно 67% працівників у Європі з дисбалансом між життям і роботою вважають причиною – культуру роботодавця, 33% – вбачають причиною власний перфекціонізм, а балансування роботи й життя – причина зміни роботи для 1/3 європейців.

В офіси європейські працівники повертаються з онлайну без ентузіазму і вважають цю вимогу причиною зниження залученості, яка і так у Європі порівняно низька, згідно з даними Hubstaff Work-Life Balance Statistics 2024.

В Україні ж гнучкий графік – серед ключових декларованих мотивів для зміни професії для 40% українців, за даними Gradus Research, хоча змінюють роботу через дисбаланс роботи й особистого життя у Східній Європі всього 25% працівників, свідчать дані Randstad Work Monitor.

World Values Survey показує, що 35% українців переконані — «робота завжди повинна бути на першому місці, навіть якщо це спричиняє зменшення вільного часу». Для 81% — робота «скоріше або дуже важлива», а 62% «вважають, що люди, які не працюють, стають ледарями».

З залученістю в нас теж не так щоб райдужно. Рівень залученості по Україні останні п’ять років, за даними Gallup State of the Workforce Report-2024, коливається в діапазоні 22-24%.

Інші дані Gallup доводять, що серед топ-5 причин вигорання мінімум три пов’язані з дисбалансом роботи й особистого життя:

некероване навантаження;

нечітка комунікація керівників;

неадекватні часові рамки постановки завдань.

Прагнемо work-life balance, але соромимося цього

Виходить, ми ніби й прагнемо work-life balance, але соромимося цього, бо перепрацьовувати то «правильно» і схвально. Але чому ми відводимо роботі настільки центрове місце у житті й чому схильні знецінювати життя за межами роботи?

На те є кілька чинників, пов’язаних з нашим національним менталітетом і впливом повномасштабної війни на наші патерни професійної поведінки. Ось чотири з них:

Високе уникання невизначеності. Це показник рівня толерантності до незрозумілих, непередбачуваних і швидкоплинних ситуацій у національних культурах. Його максимальний показник за системою Хофстеде – 120, а Україна має 95, тобто нас невизначеність тригерить. Ми прагнемо відповіді на електронні листи «вже», рішень «на вчора», а ice-breakers та small talks часто вважаємо марнуванням робочого часу.

Перш ніж взятися за завдання з мінімумом вхідних даних, ми маємо пропрацювати можливі ризики та обміркувати плани «Б», «В» і «Г». Крім того, в умовах війни, коли ми не маємо можливості чітко бачити та планувати майбутнє, робота є ледь не єдиним з острівців відносної передбачуваності сьогодні, в який ми вкладаємо все своє бажання структурувати наше життя.

Високе уникання невизначеності не сприяє балансу роботи й особистого життя, адже незавершений проєкт чи документ, наполовину виконане завдання – це цілком собі невизначеність. А дані Gradus Research розкривають одну зі зворотних сторін такого підходу:

лише 7% українців серйозно ставляться до свого психічного здоров’я та усвідомлюють його важливість;

33% — ставляться не серйозно;

27% наших співгромадян не усвідомлюють важливість психічного здоров’я.

Виходить, що найвразливіші до ігнорування work-life balance, — найзалученіші працівники, адже саме вони найбільш схильні до перепрацювання.

Короткострокова орієнтація. Серед ключових причин прийняття і навіть прагнення до балансу роботи й особистого життя у Європі – це орієнтація на довгострокове планування. Спроба призначити зустріч «сьогодні на сьогодні» викличе щирий подив у Німеччині, Швеції чи Естонії.

Натомість українці історично не мали розкоші довгострокового планування і не маємо її зараз – через війну. Не дивно, що 49% українців після повномасштабного вторгнення «не будували планів взагалі». Однак примітно, що до 24 лютого 2022 року не планували своє життя 46% українців, згідно з даними Соціологічної групи «Рейтинг». Це свідчить про глибоку вкоріненість такого поведінкового патерну.

Додатковий підсилювач ефекту короткострокової орієнтації – переконаність, що наше життя «повністю чи частково» залежить від зовнішніх обставин (42,8% українців) і лише трохи – від нас самих (27,4% українців), за даними Інституту соціології НАНУ-2024.

За таких умов усе, що не відбувається швидко, втрачає для нас цінність: від сервісу і лікування, які мають відбуватися «за дзвінком» до генерування рішень та ідей «з коліс» чи виконання кількадесяти завдань «на вчора», але зіставно швидко й ефективно.

Поняттєва організація праці з широкою дискрецією роботодавця. Це чинник не так менталітетний, як суспільно-регуляційний. В Україні роботодавець, за подекуди винятками у державному секторі, може, за бажанням, відносно швидко звільнити працівника за будь-якої причини невдоволеності – без реально продуктивних можливостей останнього на контрдії.

Окреме питання – часті розбіжності юридичної та управлінської структури організацій, коли домовленості з працівниками про їхні обов’язки та обсяг роботи є суто поняттєвими та можуть змінитися у будь-який момент. Це робить внесок у невизнання працівниками своєї потреби у балансі роботи й особистого життя й ігнорування цієї дилеми роботодавцями при змінах в організації праці.

Топ три причини для примусового повернення працівників до очного формату роботи для роботодавців, за даними опитування Work.ua за 2024 рік, — це краща командна взаємодія (32%), збереження організаційної культури (20%), полегшення координації роботи (15%). А ключовою умовою такого повернення для працівників є гнучкий та гібридний формат роботи (25%), запит на який перевищив навіть бажання більшої зарплатні (20%).

Головна ж причина наполегливості працівників на гнучкому графіку – мати час на особисте життя (28%), продуктивніше працювати у зручний час (26%) й уникати перевтоми через жорсткий графік (15%).

Поколінська зміна підходів до «успіху» і субординації в командах. Для поколінь старших (людей 1980 року народження і раніше, кого ми називаємо «ікси» і «бебі-бумери») успіхом вважалася наявність роботи, бажано одної на все життя чи такої, яку не змінюють часто, яка є центром життя і забирає більшу його частину. На роботі формувалися дружні, а часто – і сімейні стосунки, а зміна роботи чи вихід на пенсію були, без перебільшень, переламними моментами життя.

Для поколінь «міленіалів» і «зета» робота, на якій ти живеш – геть не є визначенням успіху. Щорічне дослідження Deloitte Millenial Survey показало, що в умовах війни для 11% «зета» і 23% «міленіалів» в Україні дисбаланс роботи і життя є причиною для звільнення. Причому готові звільнитися, навіть не маючи іншої роботи, 34% «міленіалів» і 31% «зета».

Непросто усе і з субординацією. Підпорядкування керівникові відбувається у «іксів» та «бебі-бумерів» за замовчуванням, а от «міленіалам» і «зетам» треба ще довести, що начальник вартує поваги і його треба слухатися. Саме з «міленіалів» у поколінських цінностях з’являються прояви «гедонізму» — цінності піклування про себе за системою Шварца, з гідно з даними дослідження Академії ДТЕК та GRC.

Натомість у поколінь попередніх ця цінність проявлена мінімально і взагалі не проявлена стосовно роботи. За таких умов, work-life balance є очікуваним для «міленіалів» і «зета», а для «іксів» та «бебі-бумерів» є варіантом неробства.

До уваги роботодавців

Що робити з цими даними та як ставитися до балансування роботи й особистого життя – як до тимчасового тренду чи «нової реальності»?

З огляду на наші менталітетні особливості, перепрацювання (як ознака відданості, затребуваності та експертності) ще довго нікуди не дінеться. Адже стабільності й передбачуваності у нашому житті поки не більшає.

Однак, з огляду на реальне зниження продуктивності, яке спричиняє ігнорування потреби працівників у work-life balance, низка практичних змін роботодавцям не завадить.

№1: Дізнайтесь реальну причину переопрацювань. Що переопрацювання – ознака працьовитості та відданості, є хибою. Як правило, його причина в неефективній організації праці чи навантаженні на працівників, неадекватному їхній реальній спроможності його виконати.

Окремо приділіть увагу аналізу підходів до управління командами, бо презентизм часто є умовою для підвищення і доручення підлеглим важливих завдань. Часто-густо саме чільні люди в командах сприймають баланс роботи й особистого життя як «ухиляння від роботи», хоча насправді мали б його сприймати як інвестицію у продуктивність людей, адже вигорання лікується довго і дорого.

№2: Усуньте очевидні неефективності. Якщо працівники не мають часу прочитати емейли, які їм надходять щодня, мають допрацьовувати у вихідні, щоб не відстати від поставлених завдань і змушені залишатися «на зв’язку» 24/7, рано чи пізно постане питання якості їхніх рішень та спроможності якісно працювати.

Перші «кандидати» на усунення неефективностей – це дії у стилі «у нас так історично склалося», складні процеси, що не додають цінності, а «розмазують тонким шаром» відповідальність, сприйняття комунікацій, feedback і рефлексій як «факультативної діяльності», внаслідок чого губиться інформація про проблеми, ідеї та цінні пропозиції.

Окремо варто приділити увагу налаштуванню «біжімо, а потім розберемося», бо практика доводить, що без належного планування ми по ходу роботи витратимо порівнянний час на коригування помилок.

№3: Реорганізуйте процеси взаємодії з іноземними колегами, партнерами і клієнтами. В мультикультурних командах найбільший виклик – це синхронізація комунікацій, процесів і підходів до взаємодії. Враховуйте, що, наприклад, у ЄС діють директиви про work-life balance, прицільно сфокусовані на мінімізації переопрацювань і закріпленні за працівниками права на особистий час без втручань роботодавця.

Якщо компанія має офіси в Україні, Ізраїлі, США, Польщі, Румунії, Бельгії, Аргентині, Колумбії, Швеції та Малайзії, то перепрацювання сприймуть як норму лиш у перших трьох країнах – і то, в США та Ізраїлі не завжди. У решті ж країн з переліку треба ретельно вивчати як оформлені трудові відносини та обмеження по робочих годинах, щоб в окремі кризові моменти домовитися про додаткову роботу. Тож, прицільнішу увагу доведеться приділити «прокачуванню» процесів і навчанню команд, щоб поратися з роботою у відведений час.