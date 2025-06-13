Емоційне вигорання стало серйозною проблемою для українців та змінює їхні вимоги до роботодавців. Працівники тепер очікують не лише гідної зарплати, а й підтримки, довіри та людяності від компаній. Чому старі формати взаємодії з працівниками більше не працюють? Результатами дослідження ділиться соціологиня і директорка Gradus Research Євгенія Близнюк

На вигорання працівника у світі вже дивляться не тільки під кутом того, як це впливає на його KPI. Компанії почали замислюватися про економічну компоненту: у скільки їм обходиться такий стан співробітника. Вигорання одного штатного працівника у США обходиться підприємству щонайменше в $4000 на рік, свідчать дані дослідження, яке опублікував American Journal of Preventive Medicine (AJPM) у квітні 2025 року.

В українських реаліях цифри будуть іншими, проте ефект для бізнесу від вигорання працівників не менш суттєвий. Зважаючи на війну, що триває в Україні четвертий рік, морально люди виснажені. Як їх підтримати?

У дослідженні Gradus Research з’ясовувала, чого українські наймані робітники очікують від роботодавців в умовах тривалого стресу й емоційного вигорання. Далі – головні його інсайти.

Роботодавець має бути не тільки про зарплату

На четвертому році повномасштабної війни тривалий стрес – через повітряні тривоги, економічну нестабільність, розлуку з родиною та невизначеність майбутнього – суттєво змінив українців. Емоційне спустошення після роботи відчувають 31% респондентів, а 24% – зниження продуктивності, свідчать дані опитування.

Це впливає на очікування працівників від роботодавців – не лише дотримання формальних умов співпраці, а й виконання негласної домовленості – соціального договору, в основі якого – підтримка, довіра та людяність.

Емоційне спустошення після роботи відчувають 31% респондентів, а 24% – зниження продуктивності, свідчать дані опитування Gradus Research Фото Дослідження Gradus Research

Емоційне виснаження стало серйозною проблемою для українців, і цей фактор безпосередньо впливає на лояльність до роботодавця, продуктивність і навіть на рішення про звільнення.

42% респондентів дослідження відчувають найбільший стрес через надмірне навантаження, а 35% – через невизначеність. Це вже не просто «втома від роботи», а відчуття емоційної спустошеності, звичка «гортати новини до першої тривоги» та виснаження ще до обіду.

Серед працівників з ознаками хронічного вигорання 75% розглядають можливість звільнення, що стає суттєвим бізнес-ризиком. Якщо ви думаєте, що це не стосується вашого колективу, варто уважно звернути увагу на ці показники – це може бути симптомом, на який раніше не звертали увагу.

Навантаження і невизначеність – основні фактори стресу на роботі, свідчать дані опитування Gradus Research Фото Дослідження Gradus Research

67% чоловіків і 82% жінок, які брали участь в дослідженні, відчувають емоційне вигорання, що свідчить про вищий рівень вигорання серед жінок. При цьому 48% чоловіків і 57% жінок відчувають високий рівень стресу.

Двоє з трьох чоловіків і четверо з п’яти жінок відчувають себе вигорілими, свідчать дані опитування Gradus Research Фото Дослідження Gradus Research

Індекс лояльності

Одним із маркерів, що показують ступінь задоволення роботою в компанії, є eNPS – індекс готовності рекомендувати роботодавця. Маємо невтішний показник: -19, тобто в середньому більше українців незадоволені своїм роботодавцем, аніж задоволені. При цьому найгірший показник серед вікової групи 45+ – покоління зі значним досвідом, яке не толерує поверхневі HR-практики.

Водночас найменш незадоволеними поточним роботодавцем є молоді люди 25–35 років (-8) та 18–24 років (-10).

eNPS (індекс готовності рекомендувати роботодавця) негативний серед усіх статево-вікових груп, свідчать дані опитування Gradus Research Фото Дослідження Gradus Research

Наскільки вигоріли ваші працівники і як із цим жити далі

Вигорання внаслідок стресу серед працівників впливає на їхню продуктивність і стабільність команд. Дослідження виявило п’ять психоемоційних станів працівників. Цей трек допоможе роботодавцям проаналізувати моральний стан свого колективу та підібрати ефективні інструменти підтримки.

Типи вигорання серед українських працівників. Маючи це розуміння, роботодавець може застосовувати відповідні інструменти, щоб покращити моральний стан своєї команди Фото Дослідження Gradus Research

Перша група – це хронічно перевантажені працівники. Для них звільнення може бути лише питанням часу або випадку, адже навіть стандартна ситуація може стати «останньою краплею».

Проблема посилюється ще й тим, що перевантаження негативно впливає на нервову систему, викликаючи серйозні фізичні проблеми. У країнах Європи ви можете взяти лікарняний через стрес на роботі, але для українців стрес став звичним явищем, яке часто не пов’язане з роботою. Тому, хоча не можна відправити на лікарняний всю країну, компаніям важливо враховувати цей фактор і визначати, скільки працівників перебувають у стані хронічного перевантаження.

Друга група – демотивовані та виснажені. Дослідження показало, що в них найнижчий eNPS (-68), що очікувано. Їхній психоемоційний стан не далекий від перших, тому тут також потрібно аналізувати й вдаватися до превентивних дій.

У третій групі – ті, хто балансує між ентузіазмом і втомою. Такі співробітники є ризикованою «сірою» зоною. Їхнє рішення піти з компанії може бути дуже раптовим і болючим для бізнесу, особливо в умовах дефіциту кадрів.

Четверта група – байдужі, але стабільні. Вони не звільняються не через зацікавленість, а через відсутність альтернатив.

На вигляд ці працівники зручні – не ініціюють конфліктів і не планують піти. Але їхня байдужість може стати загрозою для командної динаміки, оскільки швидко поширюється і вбиває культуру залученості. Тоді як бізнес зосереджений на підтримці працівників, які вигоріли, ця категорія тихо гальмує ініціативу.

П’ята група – натхненні та залучені. Це ядро компанії, яке тримає її життєздатність. У них найвищий рівень eNPS (+31), вони готові вкладати зусилля, пропонувати ідеї та підтримувати темп.

Однак саме через свою цінність вони є найвразливішими – перевантаження чи нехтування їхніми потребами може швидко призвести до вигорання. Тому важливо інвестувати в них системно, щоб не втратити цей потенціал.

Для кожної групи потрібен окремий підхід: одним – підтримка, іншим – розвиток або перепочинок.

Очікування працівників

Дрібні заохочення та корпоративні вечірки раз на квартал – не ті активності, які можуть спонукати працівників не думати про зміну місця роботи, свідчать дані дослідження.

Серед основних очікувань українців від роботодавців – фінансова стабільність у вигляді справедливої винагороди (64% опитаних), здорова атмосфера в команді (39%) та можливості для карʼєрного і професійного зростання (36% і 35%).

Ідеальна організація, в якій хочеться розвиватися, за результатами дослідження Gradus Research Фото Дослідження Gradus Research

У часи постійної невизначеності, коли стійкість українців випробовується щодня, роботодавець перестав бути лише платником зарплати. Він став точкою взаємодії із сенсом, безпекою та підтримкою.

Цей негласний соціальний договір важливіший за гучні гасла про корпоративну культуру, адже саме він визначає, хто залишиться, хто вигорить, а хто продовжить рухатися вперед разом із вами.

Методологія Дослідження проведене дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Вибірка відображає структуру населення України від 18 років за статтю, віком, в містах із населенням від 50 000 осіб, за винятком тимчасово окупованих територій і територій ведення активних бойових дій. Період проведення поля: 8 травня 2025 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів. Читати більше Згорнути