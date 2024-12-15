Ігри швидкості. Як опанувати мистецтво прискорення та перетворити його на зброю проти конкурента? 24 інструменти від Адріана Сливоцького

Швидкість у війні та бізнесі народжує енергію, створює можливості, похитує самовпевненість ворога й конкурента. Чому мало компаній і країн нею користуються? Опанувати мистецтво швидкості складно, це навичка і наука, вважає партнер консалтингової компанії Oliver Wyman Адріан Сливоцький. Хороша новина – у нього є 24 інструменти, як це зробити

Час важить. Він гальмує дію на кожному кроці. Майстри часу перетворюють його з ворога на найефективнішого союзника. Нехай час важить. Але не для вас, а для ворога.

Як систематично вивчити найефективніші засоби прискорення? Чи існує випробуваний та водночас не повною мірою використаний інструментарій?

Перевірмо 24 закони швидкості.

1. Рівнобіжна розробка

У кожному процесі є завдання, що вимагають суворої черговості. Але існують і такі, які можна виконати паралельно. Ми занадто часто відкидаємо цю можливість.

Яскравий приклад – фармацевтична компанія Merck 1980-х років під керівництвом доктора Роя Вегелоса. Панівне припущення в галузі – етапи розробки мусять бути виконані в усталеному порядку. Вегелос поставив запитання: «Чому?». Після скрупульозного аналізу виявилося: велику кількість завдань можна виконати паралельно, скорочуючи час розробки на 15–20%.

Merck стали абсолютним майстром рівнобіжної розробки, тотально випереджаючи конкурентів. За 15 років компанія створила 15 ліків-«блокбастерів» – більше, ніж четверо конкурентів, разом узятих.

2. Зворотний зв’язок

Це вкрай болісна (кому приємна критика?), але прибуткова гра. Тільки користувач може сказати, що спрацьовує, що найважливіше, що другорядне, а що третьорядне. Без цієї інформації стратегічна швидкість неможлива.

Маркетплейс Amazon випускає невідшліфовані програми спеціально для того, щоб отримати максимум інформації від ринку. Це створює фокус та веде до кращого і швидшого її завершення.

Сама інформація необхідна, але недостатня.

3. Відкладати або навіть вилучати другорядне

Коли користувач вказує на другорядні речі, їх треба відкласти на другу або й на третю версію. Це вимагає сталевої наполегливості та відваги.

Корисний взірець – Стівен Сінофскі, менеджер у Microsoft, що врятував розробку операційної системи Vista. До нього весь час приходили працівники з «хорошими ідеями». Дуже радо він відповідав: «Так! Але скажіть, які завдання я повинен вилучити, щоб звільнити місце для вашої ідеї?» Дуже скоро до нього перестали підходити, і він закінчив проєкт вчасно.

Найважче – припинити роботу над третьорядним. Скромна порада: якщо користувач сказав, що зовсім не переймається чимось, навіщо ми витрачаємо на цю справу час?

4. Шукати вузькі місця

Для майстрів швидкості це прекрасна гра.

Що нас найбільше гальмує? У книзі The Goal автор Еліягу Ґолдратт чудово продемонстрував нищівний ефект bottlenecks у процесах. Його порада: постійний пошук вузьких місць. Пріоритет – віднайти найболючіший затор та усунути його. Темп розробки миттю покращиться. Відтак одразу треба шукати другий і третій затори.

Гра в «пошук заторів» дає унікальну винагороду: вся команда відчуває полегшення, прискорення, навіть розгін. Це ніби машина, що їхала на швидкості 30 км/год, далі розігналася до 50 км/год і навіть до 80 км/год. Дух підноситься, і всі в команді стають чутливими на запит, де ще можна віднайти засоби підвищити швидкість.

5. Переосмислити процес від А до Я

Свого часу майстрами відточених процесів були японці. Вишколені Вільямом Демінгом, якого, до речі, не слухали в Америці, японці стали фанатиками якості та спрощення робочих процесів.

Класичний приклад – спільна компанія Yokogawa Hewlett-Packard. Японці ретельно перевірили кожен етап виробничого процесу, шукаючи, що можна усунути, скомбінувати або спростити. Врешті-решт знизили кількість етапів у виробництві з 25 до 15.

«Тільки користувач може сказати, що спрацьовує, що найважливіше, що другорядне, а що третьорядне. Без цієї інформації стратегічна швидкість неможлива» Фото Getty Images

6. (Не) вбивати припущення

Гра у перевірку припущень і початок з нуля дає глибоке задоволення та неймовірні наслідки. За останні 100 років маємо декількох майстрів цієї гри. Результати разючі. Генрі Форд «поніс роботу робітнику», використовуючи складальний конвеєр. Знизив час на складання машини з 12 годин до 90 хвилин.

Малком Маклін («Король контейнерів») у 1950-х сказав: «Навіщо вантажити судно? Завантажуймо коробку і двигуном вкладаймо її на судно». Так кошт впав з $5,86 за тонну до 16 центів. Час прискорився на 3х–10х.

Джефф Безос шукав програмістів, котрі могли виконати складне завдання за одну третину стандартного часу. Він їх знайшов, вишколив і змінив культуру компанії.

7. Перехопити дефект

Виправити дефект на першому етапі розробки – копійки. На останньому – сотні гривень. Але всі забувають, що запізнілі правки коштують тисячі й тисячі гривень за вартістю часу. Навіть мільйони. Товар майже готовий, а потім – тижні на правки та зволікання із запуском.

У теології це називається найсмертельнішим з усіх гріхів.

8. Знайти червоточину

У фізиці існує поняття «червоточина». Це ніби спосіб подорожування не поверхнею простору, а скрізь його шари.

Для нас усіх ціль – віднайти цю червоточину в часопросторі нашої справи. Або сконструювати її, використовуючи всі закони швидкості.

9. Вивчити Сальвадора Далі

Поставмо перед собою дві картини Далі: ліворуч «Постійність памʼяті», праворуч – «Живий натюрморт». Запитаймо себе: чи наш час не розтягується, не топиться у лівій картині? Чи в нас усе динамічно літає, навіть осягає неможливе, як у правій картині?

10. Реченець (дедлайн)

Ми звикли, що реченець – це засіб адміністративний, що вводить певний сенс упорядкованості в нашу працю. Для майстрів швидкості дедлайн – стратегічний і один з найпотужніших засобів.

Реченець залежний від обставин. Він різний у мирні часи та часи війни. Він має перебувати на грані можливого й неможливого. Це чудовий засіб захопити увагу всіх членів команди. Він має створювати квантово вищий рівень енергії в компанії.

Так зробила рада директорів автогіганту Toyota під час розроблення моделі Prius, встановивши «неможливий дедлайн». Час розробки на кілька місяців скоротився. Витвір уваги та енергії – немислимий.

11. Культура

Як ми про себе говоримо? Чи ми найякісніші та найшвидші в нашій галузі? Чи отримуємо фідбек від користувачів раніше від інших? Чи виловлюємо дефекти якнайраніше в кожному процесі? Чи в нас плани діяти швидші у майбутньому, ніж зараз?

Швидкість – це не велич і не туманне бажання. Це наука, сувора дисципліна, стан мислення і розуму. Це використання кожного закону швидкості на користь покупця і на користь перемоги.

Наступним разом: 13 чергових законів швидкості

Нехай гра розпочнеться.

Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №5 [32] за жовтень – листопад 2024 року.