Эмоциональное выгорание стало серьезной проблемой для украинцев и изменяет их требования к работодателям. Работники ожидают не только достойной зарплаты, но и поддержки, доверия и человечности от компаний. Почему старые форматы взаимодействия с работниками больше не работают? Результатами исследования делится социолог и директор Gradus Research Евгения Близнюк
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На выгорание работника в мире уже смотрят не только с точки зрения того, как это влияет на его KPI. Компании начали задумываться об экономической компоненте: во сколько им обходится такое состояние сотрудника. Выгорание одного штатного работника в США обходится предприятию не менее чем в $4000 в год, свидетельствуют данные исследования, опубликованного American Journal of Preventive Medicine (AJPM) в апреле 2025 года.
В украинских реалиях цифры будут другими, однако эффект для бизнеса от выгорания работников не менее ощутим. Учитывая войну, продолжающуюся в Украине четвертый год, морально люди истощены. Как их поддержать?
В исследовании Gradus Research выясняла, чего украинские наемные рабочие ожидают от работодателей в условиях длительного стресса и эмоционального выгорания. Далее – главные его инсайты.
Работодатель должен быть не только о зарплате
На четвертом году полномасштабной войны длительный стресс – из-за воздушных тревог, экономической нестабильности, разлуки с семьей и неопределенности будущего – существенно изменил украинцев. Эмоциональное опустошение после работы испытывают 31% респондентов, а 24% – снижение производительности, свидетельствуют данные опроса.
Это влияет на ожидания работников от работодателей – не только соблюдение формальных условий сотрудничества, но и выполнение негласной договоренности – социального договора, в основе которого – поддержка, доверие и человечность.
Эмоциональное истощение стало серьезной проблемой для украинцев, и этот фактор оказывает непосредственное влияние на лояльность к работодателю, производительность и даже на решение об увольнении.
42% респондентов исследования испытывают наибольший стресс из-за чрезмерной нагрузки, а 35% – из-за неопределенности. Это уже не просто «усталость от работы», а чувство эмоциональной опустошенности, привычка «листать новости до первой тревоги» и истощение еще до обеда.
Среди работников с признаками хронического выгорания 75% рассматривают возможность увольнения, что становится существенным бизнес-риском. Если вы думаете, что это не касается вашего коллектива, следует внимательно обратить внимание на эти показатели – это может быть симптомом, на который раньше не обращали внимания.
67% мужчин и 82% женщин, участвовавших в исследовании, испытывают эмоциональное выгорание, что свидетельствует о более высоком уровне выгорания среди женщин. При этом 48% мужчин и 57% женщин испытывают высокий уровень стресса.
Индекс лояльности
Одним из маркеров, показывающих степень удовлетворения работой в компании, является eNPS – индекс готовности рекомендовать работодателя. У нас неутешительный показатель: -19, то есть в среднем больше украинцев недовольны своим работодателем, чем довольны. При этом самый плохой показатель среди возрастной группы 45+ – поколения со значительным опытом, не терпящее поверхностные HR-практики.
В то же время наименее недовольны текущим работодателем молодые люди 25–35 лет (-8) и 18–24 лет (-10).
Насколько выгорели ваши работники и как с этим жить дальше
Выгорание в результате стресса среди работников влияет на их производительность и стабильность команд. Исследование выявило пять психоэмоциональных состояний работников. Этот трек поможет работодателям проанализировать моральное состояние своего коллектива и подобрать эффективные инструменты поддержки.
Первая группа – это хронически перегруженные работники. Для них увольнение может быть только вопросом времени или случая, ведь даже стандартная ситуация может стать «последней каплей».
Проблема усугубляется еще и тем, что перегрузка негативно влияет на нервную систему, вызывая серьезные физические проблемы. В странах Европы вы можете взять больничный из-за стресса на работе, но для украинцев стресс стал привычным явлением, которое часто не связано с работой. Поэтому, хотя нельзя отправить на больничный всю страну, компаниям важно учитывать этот фактор и определять, сколько работников находятся в состоянии хронической перегрузки.
Вторая группа – демотивированные и истощенные. Исследование показало, что у них самый низкий eNPS (-68), что ожидаемо. Их психоэмоциональное состояние не далеко от первых, поэтому здесь также нужно анализировать и прибегать к превентивным действиям.
В третьей группе – балансирующие между энтузиазмом и усталостью. Такие сотрудники представляют собой рискованную «серую» зону. Их решение уйти из компании может быть очень внезапным и болезненным для бизнеса, особенно в условиях дефицита кадров.
Четвертая группа – безразличные, но стабильные. Они не увольняются не из-за заинтересованности, а из-за отсутствия альтернатив.
На вид эти работники удобны – не инициируют конфликты и не планируют уйти. Но их безразличие может стать угрозой для командной динамики, поскольку быстро распространяется и убивает культуру вовлеченности. В то время как бизнес сосредоточен на поддержке выгоревших работников, эта категория тихо тормозит инициативу.
Пятая группа – вдохновенные и вовлеченные. Это ядро компании, держащее ее жизнеспособность. У них высокий уровень eNPS (+31), они готовы вкладывать усилия, предлагать идеи и поддерживать темп.
Однако именно из-за своей ценности они наиболее уязвимы – перегрузка или пренебрежение их потребностями может быстро привести к выгоранию. Поэтому важно инвестировать в них системно, чтобы не упустить этот потенциал.
Для каждой группы требуется отдельный подход: одним – поддержка, другим – развитие или передышка.
Ожидания работников
Мелкие поощрения и корпоративные вечеринки раз в квартал – не те активности, которые могут побуждать работников не думать об изменении места работы, свидетельствуют данные исследования.
Среди основных ожиданий украинцев от работодателей – финансовая стабильность в виде справедливого вознаграждения (64% опрошенных), здоровая атмосфера в команде (39%) и возможности для карьерного и профессионального роста (36% и 35%).
Во времена постоянной неопределенности, когда устойчивость украинцев испытывается каждый день, работодатель не является только плательщиком зарплаты. Он стал точкой взаимодействия со смыслом, безопасностью и поддержкой.
Этот негласный социальный договор важнее громких лозунгов о корпоративной культуре, ведь именно он определяет, кто останется, кто выгорит, а кто продолжит двигаться вперед вместе с вами.
Методология
Исследование проведено исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus.
Выборка отражает структуру населения Украины от 18 лет по полу, возрасту, в городах с населением от 50 000 человек, за исключением временно оккупированных территорий и территорий ведения активных боевых действий.
Период проведения поля: 8 мая 2025 года. Размер выборки: 1000 респондентов.
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