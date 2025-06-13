Эмоциональное выгорание стало серьезной проблемой для украинцев и изменяет их требования к работодателям. Работники ожидают не только достойной зарплаты, но и поддержки, доверия и человечности от компаний. Почему старые форматы взаимодействия с работниками больше не работают? Результатами исследования делится социолог и директор Gradus Research Евгения Близнюк

На выгорание работника в мире уже смотрят не только с точки зрения того, как это влияет на его KPI. Компании начали задумываться об экономической компоненте: во сколько им обходится такое состояние сотрудника. Выгорание одного штатного работника в США обходится предприятию не менее чем в $4000 в год, свидетельствуют данные исследования, опубликованного American Journal of Preventive Medicine (AJPM) в апреле 2025 года.

В украинских реалиях цифры будут другими, однако эффект для бизнеса от выгорания работников не менее ощутим. Учитывая войну, продолжающуюся в Украине четвертый год, морально люди истощены. Как их поддержать?

В исследовании Gradus Research выясняла, чего украинские наемные рабочие ожидают от работодателей в условиях длительного стресса и эмоционального выгорания. Далее – главные его инсайты.

Работодатель должен быть не только о зарплате

На четвертом году полномасштабной войны длительный стресс – из-за воздушных тревог, экономической нестабильности, разлуки с семьей и неопределенности будущего – существенно изменил украинцев. Эмоциональное опустошение после работы испытывают 31% респондентов, а 24% – снижение производительности, свидетельствуют данные опроса.

Это влияет на ожидания работников от работодателей – не только соблюдение формальных условий сотрудничества, но и выполнение негласной договоренности – социального договора, в основе которого – поддержка, доверие и человечность.

Эмоциональное опустошение после работы испытывают 31% респондентов, а 24% – снижение производительности, свидетельствуют данные опроса Gradus Research Фото Исследование Gradus Research

Эмоциональное истощение стало серьезной проблемой для украинцев, и этот фактор оказывает непосредственное влияние на лояльность к работодателю, производительность и даже на решение об увольнении.

42% респондентов исследования испытывают наибольший стресс из-за чрезмерной нагрузки, а 35% – из-за неопределенности. Это уже не просто «усталость от работы», а чувство эмоциональной опустошенности, привычка «листать новости до первой тревоги» и истощение еще до обеда.

Среди работников с признаками хронического выгорания 75% рассматривают возможность увольнения, что становится существенным бизнес-риском. Если вы думаете, что это не касается вашего коллектива, следует внимательно обратить внимание на эти показатели – это может быть симптомом, на который раньше не обращали внимания.

Нагрузка и неопределенность – основные факторы стресса на работе, свидетельствуют данные опроса Gradus Research Фото Исследование Gradus Research

67% мужчин и 82% женщин, участвовавших в исследовании, испытывают эмоциональное выгорание, что свидетельствует о более высоком уровне выгорания среди женщин. При этом 48% мужчин и 57% женщин испытывают высокий уровень стресса.

Двое из трех мужчин и четыре из пяти женщин чувствуют себя выгоревшими, свидетельствуют данные опроса Gradus Research Фото Исследование Gradus Research

Индекс лояльности

Одним из маркеров, показывающих степень удовлетворения работой в компании, является eNPS – индекс готовности рекомендовать работодателя. У нас неутешительный показатель: -19, то есть в среднем больше украинцев недовольны своим работодателем, чем довольны. При этом самый плохой показатель среди возрастной группы 45+ – поколения со значительным опытом, не терпящее поверхностные HR-практики.

В то же время наименее недовольны текущим работодателем молодые люди 25–35 лет (-8) и 18–24 лет (-10).

eNPS (индекс готовности рекомендовать работодателя) отрицательный среди всех половозрастных групп, свидетельствуют данные опроса Gradus Research Фото Исследование Gradus Research

Насколько выгорели ваши работники и как с этим жить дальше

Выгорание в результате стресса среди работников влияет на их производительность и стабильность команд. Исследование выявило пять психоэмоциональных состояний работников. Этот трек поможет работодателям проанализировать моральное состояние своего коллектива и подобрать эффективные инструменты поддержки.

Типы выгорания среди украинских работников. Понимая это, работодатель может использовать соответствующие инструменты, чтобы улучшить моральное состояние своей команды Фото Исследование Gradus Research

Первая группа – это хронически перегруженные работники. Для них увольнение может быть только вопросом времени или случая, ведь даже стандартная ситуация может стать «последней каплей».

Проблема усугубляется еще и тем, что перегрузка негативно влияет на нервную систему, вызывая серьезные физические проблемы. В странах Европы вы можете взять больничный из-за стресса на работе, но для украинцев стресс стал привычным явлением, которое часто не связано с работой. Поэтому, хотя нельзя отправить на больничный всю страну, компаниям важно учитывать этот фактор и определять, сколько работников находятся в состоянии хронической перегрузки.

Вторая группа – демотивированные и истощенные. Исследование показало, что у них самый низкий eNPS (-68), что ожидаемо. Их психоэмоциональное состояние не далеко от первых, поэтому здесь также нужно анализировать и прибегать к превентивным действиям.

В третьей группе – балансирующие между энтузиазмом и усталостью. Такие сотрудники представляют собой рискованную «серую» зону. Их решение уйти из компании может быть очень внезапным и болезненным для бизнеса, особенно в условиях дефицита кадров.

Четвертая группа – безразличные, но стабильные. Они не увольняются не из-за заинтересованности, а из-за отсутствия альтернатив.

На вид эти работники удобны – не инициируют конфликты и не планируют уйти. Но их безразличие может стать угрозой для командной динамики, поскольку быстро распространяется и убивает культуру вовлеченности. В то время как бизнес сосредоточен на поддержке выгоревших работников, эта категория тихо тормозит инициативу.

Пятая группа – вдохновенные и вовлеченные. Это ядро ​​компании, держащее ее жизнеспособность. У них высокий уровень eNPS (+31), они готовы вкладывать усилия, предлагать идеи и поддерживать темп.

Однако именно из-за своей ценности они наиболее уязвимы – перегрузка или пренебрежение их потребностями может быстро привести к выгоранию. Поэтому важно инвестировать в них системно, чтобы не упустить этот потенциал.

Для каждой группы требуется отдельный подход: одним – поддержка, другим – развитие или передышка.

Ожидания работников

Мелкие поощрения и корпоративные вечеринки раз в квартал – не те активности, которые могут побуждать работников не думать об изменении места работы, свидетельствуют данные исследования.

Среди основных ожиданий украинцев от работодателей – финансовая стабильность в виде справедливого вознаграждения (64% опрошенных), здоровая атмосфера в команде (39%) и возможности для карьерного и профессионального роста (36% и 35%).

Идеальная организация, в которой хочется развиваться, по результатам исследования Gradus Research Фото Исследование Gradus Research

Во времена постоянной неопределенности, когда устойчивость украинцев испытывается каждый день, работодатель не является только плательщиком зарплаты. Он стал точкой взаимодействия со смыслом, безопасностью и поддержкой.

Этот негласный социальный договор важнее громких лозунгов о корпоративной культуре, ведь именно он определяет, кто останется, кто выгорит, а кто продолжит двигаться вперед вместе с вами.

Методология Исследование проведено исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Выборка отражает структуру населения Украины от 18 лет по полу, возрасту, в городах с населением от 50 000 человек, за исключением временно оккупированных территорий и территорий ведения активных боевых действий. Период проведения поля: 8 мая 2025 года. Размер выборки: 1000 респондентов. Читать больше Свернуть