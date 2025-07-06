У часи глобальних змін та непередбачуваних викликів, українські підприємці мають все більшу потребу виходити за межі національного контексту. Бізнес-курс в London School of Economics став для соціологині та директорки Gradus Research Євгенії Близнюк шансом переосмислити бізнес-моделі й зрозуміти, як світові тенденції можуть впливати на українську економіку. Ось 12 уроків, які вона отримала під час навчання та які можуть стати корисними для тих, хто прагне розвивати свій бізнес навіть у найскладніших умовах.

Кілька тижнів тому завершила навчання на програмі «Підприємництво та інновації в епоху змін» в London School of Economics (LSE). Чому туди пішла? Війна змінила мій фокус і сприйняття бізнесу, і я зрозуміла, що для розвитку треба дивитися на індустрію ширше. Українська реальність — це важливо, але світ не стоїть на місці.

Цього року я запланувала низку активностей, які виведуть мене за межі звичного. Програма в LSE стала першою такою спробою. Спочатку була скептична: LSE — це академічна структура, британський консерватизм і підходи до підприємництва, що не зовсім характерні для нас.

Але в результаті враження від програми дуже позитивні. Обсяг нових ідей справді вражає. Ділюсь декількома з них, які можуть бути корисними для українських підприємців.

Нетворк — це ключ

У нашій групі були представники з усіх континентів — підприємці та стартапери з ЄС, Великої Британії, Бразилії, Австралії, Канади, Індонезії, Конго, ОАЕ, Іраку, США і, звісно, України. Різні культури, бізнес-етики, підходи до ризику та уявлення про «успіх» чи «невдачу». Кожна ідея проходить через несподівані коментарі, отримує нові ракурси й змушує мислити ширше.

Чому це важливо? У локальному середовищі ми часто мислимо схожими категоріями — війна, спільний досвід і проблеми обʼєднують, але й звужують перспективу. Щоб побачити альтернативні рішення або проривні підходи, потрібно почути думки людей, які мислять інакше, живуть в інших реаліях.

Глобальний нетворк — це не лише корисні знайомства і зв’язки для бізнесу, а й джерело нових ідей, простір для взаємного збагачення і дзеркало, що показує твої бізнес-ідеї з нового боку.

Кристалізація ідеї

Одне з ключових завдань навчання — презентувати свою next big idea та зробити так, щоб група «купила» її, оскільки лише три-чотири ідеї з усієї когорти відбирають для подальшого опрацювання. Щоб пройти відбір, треба не просто пояснити, треба захопити. Мені це вдалося.

Суть не в тому, наскільки сама ідея «правильна» чи «перспективна». Грає роль вміння донести суть, сформулювати потенціал і показати, чому вона має сенс у глобальному контексті. Цей досвід змушує фільтрувати кожне слово, відкидати зайве, фокусуватися, говорити про головне. У цьому й полягає кристалізація: коли ти сам починаєш краще розуміти, що власне будуєш.

Команда, як основний актив

Чим сильніші фахівці — тим крутіший (і швидший) результат. Це наче зрозуміла істина. Проте, варто сюди додати ще і важливість різноманіття.

Наша група була з геть різних сфер, з різним бекграундом, спеціалізацією. Проте фаховість дозволила нам працювати над проєктом швидко і злагоджено, створивши по суті вже готовий пітч.

Полюбіть проблему, а не продукт

Це стара істина, але я відчула її на практиці. Щоб побудувати успішний продукт, важливо думати не про сам продукт, а про проблему. Потрібно занурюватися в деталі, розуміти нюанси й відчувати тренди.

У нас була вправа: окреслити ідею продукту й пройти кілька раундів «Why?» — постійно відповідати на запитання, чому ця ідея важлива, чому вона повинна існувати, для кого саме, в якому контексті. І ось тут починається магія. Виявляється, що багато продуктів будують навколо функціоналу, а не навколо сенсу. Ми часто фокусуємось на технічних рішеннях, забуваючи про «болі» споживача.

Бізнес — це про розвʼязання реальних проблем інших людей. Щоб побудувати стійку компанію, потрібно починати не з рішення, а з дослідження «болю» й зберігати фокус на ньому.

Можливості — відкриваються чи створюються?

Цікаве питання, на яке немає однозначної відповіді. Слухаючи про це, я думала, що, мабуть, це завжди мікс між творенням і розпізнаванням. Так, можливості можуть з’явитися нізвідки. Але якщо ви не в контексті, не в пошуку, не маєте налаштованої «оптики», ви їх не помітите, навіть якщо вони будуть прямо перед вами.

Саме тому програми, як ця в LSE, є такими важливими: вони створюють простір, у якому ти починаєш бачити й мислити інакше. І з цього народжуються ідеї, партнерства, рішучість змінювати бізнес-модель чи заходити в нові ринки.

Можливості рідко бувають очевидними, але якщо ви в точці пошуку (а навчання — це теж варіант пошуку), нові середовища і нетипові розмови дозволяють частіше помічати те, що інші пропускають. А іноді й створювати те, чого ще не існує.

Імунітет до помилок

Світ складний, і під час війни все ускладнюється в кілька разів. Але ключ до успіху — стійкість. Уміння бачити перепони як частину шляху. Бізнес — це завжди низка гіпотез. Деякі спрацюють, інші — ні. Чим швидше ви приймаєте це, тим менше драматизму та більше руху вперед.

Стійкість — це не про жорсткість. Це про адаптивність. Вміння рухатися далі, навіть якщо щось не спрацювало. Це змінене ставлення до помилки: не як до болісного досвіду, а як до фактора зростання.

Шукайте ідеї в суміжних галузях

Розвиток продукту часто лежить не там, де ви його шукаєте. Ідеї можуть прийти з паралельних індустрій, з дотичних сфер, з неочевидних спостережень.

Універсальність мислення — велика перевага. І це можна розвивати в середовищах, де є мікс. Власне, тому навчання на мультикультурних, мультиіндустріальних програмах стає джерелом неочевидного натхнення, що перетворюється на конкурентну перевагу.

Розпізнавайте тупикові гілки розвитку

Не закохуйтесь у свої ідеї надмірно. Вмійте вчасно розпізнавати тупикові гілки розвитку.

Можливо, це один з найболючіших, але найнеобхідніших уроків. Ми вкладаємо в ідеї час, ресурси, енергію і нерідко тримаємося них, навіть якщо бачимо, що вони вже не працюють.

Вміння сказати собі «стоп» — це частина стратегічного мислення. Це про економію ресурсу, здорову дистанцію і зрілість. Так має працювати продуктове мислення.

Обирайте партнерів мудро

Шукайте партнерів, які не перетворяться на «back seat passengers». Це ризик, який можна мінімізувати, якщо обговорити все «на березі». Визначати ролі, зони відповідальності, очікування. І мати внутрішню домовленість: якщо хтось з нас «не вивозить», ми не вдаємо, що цього не помічаємо.

Варто вчитися партнерству як навичці — чіткому, структурованому, гнучкому, але з кордонами. Ефективні партнерства здатні значно підсилювати бізнес, тож це є важливим інструментом.

Пластичність

Будьте готові змінювати бізнес-модель. Швидко. Рішуче. Без зайвих емоцій. Тут, до речі, український бізнес має чим поділитися. Ми вже давно граємо в гру на виживання, де пластичність стала умовою успіху.

Соціальна відповідальність бізнесу і підприємців

Про це багато ми говорили на курсі, але на традиційних прикладах — допомога екології, місцевим спільнотам, вразливим групам. Я переконана, що українці можуть навчити світ справжній соціальній відповідальності, яка проявилася під час війни та стала фактором стійкості українського спротиву.

Ми маємо чим пишатися, і приклади соціальних проєктів українського бізнесу треба активно доносити до світової спільноти. Кейси, якими я поділилася з групою, справили враження і викликали захоплення.

Український бізнес повинен виходити за кордони України, перетворюючись на рольову модель у сфері соціальної відповідальності.

Підсумкове мотто для кожного

Мисліть глобально та виходьте за межі. Шукайте екосистеми й не зупиняйтесь у навчанні. Спілкуйтеся з різними людьми, які мають інший досвід і погляди. Розвивайте новий нетворк. Перевіряйте свої ідеї на їхній досвід, занотовуйте та обробляйте фідбек. Перекладайте все на мову свого бізнесу, навіть якщо це здається далеким на перший погляд.

Знайдіть час, щоб синхронізуватися зі світом, і використовуйте кожну таку можливість, щоб поділитися українською реальністю. Вони вчаться у нас, захоплюються нашими історіями, дивуються стійкості та винахідливості.

Будьте відкритими до нових ідей — це ключ до пошуку нових можливостей.