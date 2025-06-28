Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:02 хвилин
Вікторія Тігіпко, засновниця фонду TA Ventures запитала нейробіолога, співзасновника Anima.ua Сергія Данилова про те, які методи можуть використовувати підприємці та менеджери для збільшення ефективності роботи мозку. Відповідь – у його колонці.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.