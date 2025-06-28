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Нейрогаджети, біохімія чи здатність чути інших? Як лідеру прокачати мозок за допомогою технологій? На питання Вікторії Тігіпко відповідає нейробіолог Сергій Данилов

Сергій Данилов /з особистого архіву
Сергій Данилов
Контриб’ютор Forbes

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Вікторія Тігіпко, засновниця фонду TA Ventures запитала нейробіолога, співзасновника Anima.ua Сергія Данилова про те, які методи можуть використовувати підприємці та менеджери для збільшення ефективності роботи мозку. Відповідь – у його колонці.

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Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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