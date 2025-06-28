Вікторія Тігіпко, засновниця фонду TA Ventures запитала нейробіолога, співзасновника Anima.ua Сергія Данилова про те, які методи можуть використовувати підприємці та менеджери для збільшення ефективності роботи мозку. Відповідь – у його колонці.