З початком повномасштабного вторгнення, коли ринки закрились, а партнери сумнівались, чи бізнес в Україні взагалі ще існує, PET Technologies врятувала публічна присутність. Репутацію неможливо зберегти в тіні, впевнений засновник компанії Олександр Суворов — вона працює лише тоді, коли бренд постійно на очах і підтверджує свою надійність діями.

Чи може бренд компанії врятувати бізнес у критичний момент? До війни я над цим серйозно не замислювався. Усе змінилося у 2022 році, коли Pet Technologies втратила майже 65% доходу, саме стільки припадало на експорт.

Контракти зупинилися, клієнти зникли — іноземні партнери не були готові працювати з компанією, розташованою в країні, де йде війна. Багато хто з них вважав, що в Україні бізнес узагалі не функціонує, тим паче такий технологічно складний, як наш.

За кілька років ми змогли повернути позиції й залучити нових клієнтів. Що спрацювало? Системна, наполеглива робота над брендом, яку ми почали задовго до війни. І в найтяжчий період не припинили, а навпаки, посилили. Розкажу про п’ять етапів цієї роботи.

Системність важливіша за швидкий результат

Першим інструментом для побудови репутації стали виставки — логічний крок для презентації продукту та створення ефекту присутності. Однак три перші заходи у різних регіонах закінчилися для нас провалом: жодного контракту, втрати часу та ресурсів.

Це стало уроком: репутація не виникає з першого контакту, вона потребує регулярності та впізнаваності. Ми обрали ключову виставку в Німеччині й щороку поверталися на ту саму локацію. За кілька років до нас почали підходити представники провідних виробників — їм була цікава не лише продукція, а й наша динаміка, професійність, стиль комунікації.

У цьому середовищі аналізується все: як виглядає команда, як вона комунікує, з якими матеріалами працює, який рівень довіри викликає.

Саме на таких розмовах зароджуються реальні домовленості. Спочатку на рівні інтересу, а згодом на рівні вимог. Ми брали участь у шести провідних виставках щороку. Коли ж система нарешті запрацювала, розпочалася пандемія — і все зупинилось.

Коли офлайн недоступний, працює якісний онлайн

Коли через карантинні обмеження виставки втратили актуальність, довелося шукати нові формати присутності. Відмова від фізичних подій не означала відмови від комунікації — ми перейшли до відеоконференцій і за два роки провели їх близько 20.

Головна перевага була не в економії, а в якості аудиторії: приєднувались лише ті, хто вже зацікавлений у продукті. Технічно все було просто: камера, онлайн-запрошення, робочий час. Там, де шість офлайн-виставок потребували близько €300 000 на рік, 20 відеозустрічей реалізовували той самий комунікаційний потенціал практично без бюджету.

Цей досвід виявився вирішальним під час повномасштабної війни. Бізнесу було складно, але комунікаційна система вже працювала — і ми лише наростили її інтенсивність.

Фаховий контент краще за будь-яку рекламу

Паралельно з відеоформатами ми зробили ставку на довготривалий інструмент — тексти. Ще до пандемії почали публікувати статті у світових галузевих медіа, щоб вибудувати системну присутність у професійному інформаційному полі.

За п’ять років наша внутрішня команда безплатно підготувала й опублікувала близько 250 матеріалів у ЗМІ Латинської Америки, США та Європи. Ми писали про технології, рішення, досвід, реальні кейси — без прикрас і зайвої науковості.

Виміряти прямий ефект складно: у B2B сегменті рішення не приймаються імпульсивно, а через аналітику. Але коли відділ закупівель бачить десятки посилань на компанію — це аргумент. Особливо на тлі конкурентів, у яких медійна присутність мінімальна або зводиться до рекламних блоків.

Публічна прозорість у реальному часі перетворюється на продажі

Під час війни нам було важливо не стільки говорити про репутацію, скільки підтверджувати її діями. За допомогою публікацій у соцмережах ми демонстрували клієнтам, що компанія працює — попри війну.

Щодня ми ділилися кадрами з реального життя: виробництво, команда, побутові моменти. Це не лише зберегло інтерес аудиторії, а й принесло реальні результати.

Яскравий приклад — контракт із клієнтом із Перу, який почався з онлайн-презентації й завершився постачанням автоматичної видувної машини в Куско, що на висоті понад 3400 м над рівнем моря. Щоб переконати замовника, ми навіть встановили камеру в цеху — він спостерігав за збиранням свого обладнання в реальному часі.

Понад 40% нових звернень у цей період надійшли від компаній, з якими ми раніше не контактували. Географія — від Сальвадору до Джибуті. І хоча соціальні мережі в B2B не вважаються класичним каналом залучення, саме вони стали головним джерелом довіри, коли інші канали були недоступні.

За два роки аудиторія LinkedIn компанії зросла на 35% і наближається до 9000 підписників. Понад 130 000 переглядів — результат системної роботи з живим контентом, без бюджету на рекламу.

Репутація — не перевага, а вхідний квиток

У кожного бізнесу є два шляхи: залишатися локальним або ставати гравцем глобального ринку. Якщо обрано другий варіант, репутація перестає бути другорядною. Вона стає умовою присутності.

Сьогодні увага світу — нехай і тимчасово — прикута до України. Це не просто вікно можливостей, це сцена. І від того, чи зможе український бізнес вийти на неї впевнено й осмислено, залежить, чи стане він частиною нової економічної конфігурації. Такий момент не повторюється.