Читання – мастхев. Vodafone, Readdle та інші бізнеси платять консультантці Тетяні Орлик тисячі доларів, щоб вона навчила співробітників правильно читати. Навіщо це компаніям?

Консультантка і запрошена викладачка КМБШ Тетяна Орлик розробила авторську програму читання Readventure. Її вже пройшли пʼять і «замовили» 20 компаній. Як Орлик допомагає прокачати навичку читання у співробітників і навіщо це бізнесам?

До великої війни у Vodafone працювали корпоративна бібліотека й партнерські програми з книжковими магазинами. В ІТ-компанії Readdle кожен співробітник міг придбати бізнесову або навколобізнесову книгу за рахунок компанії, а розробник мобільних ігор AB Games зібрав для команди десятки артбуків для натхнення.

Що спільного в цих читацьких активностях? Усі вони були на паузі після повномасштабного вторгнення.

Консультантка з читання Тетяна Орлик змогла відродити інтерес бізнесу до книжкових проєктів.

Влітку 2024-го вона запустила авторську програму читання, що допомагає прокачати навичку читання у співробітників компаній. Відтоді програму пройшли п’ять клієнтів: Vodafone, Readdle, AB Games, Belkins і JTI. На черзі – ще 20 бізнесів.

«В Україні тренд на читання – ми хотіли не лише слідувати йому, а й дослідити, як правильно читати та навіщо це робити», – зазначає Вікторія Межеріцька, менеджерка з винагород у Readdle. З 320 співробітників на програму Орлик зареєструвалися 40. У середньому в Readventure бере участь 20–30% команди, зазначає Орлик. За два місяці учасники програми освоюють низку технік, що допомагають у читанні й роботі.

Участь у програмі коштує компаніям від $1500 до $4500 на місяць. Що вона їм дає?