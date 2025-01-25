Чтение – мастхэв. Vodafone, monobank и другие бизнесы платят консультанту Татьяне Орлик тысячи долларов, чтобы она научила сотрудников правильно читать. Зачем это компаниям?

Консультант и преподаватель КМБШ Татьяна Орлик разработала авторскую программу чтения Readventure. Ее уже прошли пять и «заказали» 20 компаний. Как Орлик помогает прокачать навыки чтения у сотрудников и зачем это бизнесам?

До большой войны в Vodafone действовали корпоративная библиотека и партнерские программы с книжными магазинами. В IТ-компании Readdle каждый сотрудник мог купить бизнесовую или околобизнесовую книгу за счет компании, а разработчик мобильных игр AB Games собрал для команды десятки артбуков для вдохновения.

Что общего у этих читательских активностей? Все они были приостановлены с началом полномасштабного вторжения.

Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Татьяна Орлик смогла возродить интерес бизнеса к книжным проектам.

Летом 2024 года она запустила авторскую программу чтения, помогающую прокачать читательский навык у сотрудников компаний. С тех пор программу прошли пять клиентов: Vodafone, Readdle, AB Games, Belkins и JTI. На очереди еще 20 бизнесов, в числе которых monobank.

«В Украине тренд на чтение – мы хотели не только следовать ему, но и исследовать, как правильно читать и зачем это делать», – отмечает Виктория Межерицкая, менеджер по наградам в Readdle. Из 320 сотрудников на программу Орлик зарегистрировались 40. В среднем в Readventure принимает участие 20–30% команды, отмечает Орлик. Через два месяца участники программы осваивают ряд техник, помогающих в чтении и работе.

Участие в программе обходится компаниям от $1500 до $4500 в месяц. Что она им дает?