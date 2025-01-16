«Кинули». Кузьма Скрябін загинув 10 років тому, а зараз керівництву Moon Records, з яким він працював, загрожує вісім років за шахрайство. За лаштунками наймасштабнішої суперечки щодо авторських прав

Керівництво лейбла Moon Records підозрюють у шахрайстві на 1,5 млн грн, які вони не доплатили спадкоємцям Андрія Кузьменка. У Moon Records звинувачення заперечують. А правовласники творчості музиканта певні: остаточна сума «шахрайства» може бути в рази більшою.

Майже 10 років тому в ДТП загинув фронтмен гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко (Кузьма). Але боротьба за його спадщину – авторські права і гроші, які приносить його творчість, – у розпалі.

Наприкінці 2024-го співзасновнику і гендиректорці лейблу Moon Records Андрію Пасічнику та Тетяні Корчемасі, з яким співпрацював Кузьма, оголосили про підозру в шахрайстві у великих розмірах. Нацполіція звинувачує їх у недоплаті фірмі дружини Кузьменка – Світлани Бабійчук, якій належать права на інтелектуальну власність «Скрябіна», – 1 455 747 грн. Нібито Moon Records занижував кількість прослуховувань на стрімінгових платформах.

Співзасновник і продюсер Moon Records Андрій Пасічник заперечує. «Ця інформація не має під собою жодних реальних підстав», – каже продюсер. І стверджує, що Бабійчук та її представники розповіли слідству тільки те, що вигідно їм.

Паралельно розвивається спір між компанією дружини Кузьми і музикантами гурту «Скрябін», які претендують на частину авторських прав.