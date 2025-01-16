«Кинули». Кузьма Скрябин погиб 10 лет назад, а сейчас руководству Moon Records, с которым он работал, грозит восемь лет за мошенничество. За кулисами самого масштабного спора об авторских правах

Руководство лейбла Moon Records подозревают в мошенничестве на 1,5 млн грн, которые они не доплатили наследникам Андрея Кузьменко. В Moon Records обвинения отрицают. А правообладатели творчества музыканта уверены: окончательная сумма «мошенничества» может быть в разы больше.

Около 10 лет назад в ДТП погиб фронтмен группы «Скрябин» Андрей Кузьменко (Кузьма). Но борьба за его наследие – авторские права и деньги, которые приносит его творчество, – в разгаре.

В конце 2024-го соучредителю и гендиректору лейбла Moon Records Андрею Пасечнику и Татьяне Корчемасе, с которым сотрудничал Кузьма, объявили о подозрении в мошенничестве в крупных размерах. Нацполиция обвиняет их в недоплате фирме супруги Кузьменко – Светланы Бабийчук, которой принадлежат права на интеллектуальную собственность «Скрябина», – 1 455 747 грн. Якобы Moon Records занижал количество прослушиваний на стриминговых платформах.

Соучредитель и продюсер Moon Records Андрей Пасечник возражает. «Эта информация не имеет под собой никаких реальных оснований», – говорит продюсер. И утверждает, что Бабийчук и его представители рассказали следствию только о том, что выгодно им.

Параллельно развивается спор между компанией жены Кузьмы и музыкантами группы «Скрябин», претендующими на часть авторских прав.