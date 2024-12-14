Мільйонні охоплення за 0 грн. Шість українських креативних кампаній зібрали за рік 83 нагороди на фестивалях. Ось про що вони

Креативне агентство ISD Group зробило ребрендинг для кондитерської Honey за $35 000. А проєкт Nearest Bomb Shelter від Bickerstaff обійшовся Українському павільйону 60-ї Венеційської бієнале у $800 – саме стільки заплатили за лендинг сайту. Що їх об’єднує? Однакова кількість нагород на провідних рекламних фестивалях. Скільки відзнак отримали проєкти і який ефект мали?

«Ми зробили продукт, якого не мало б існувати», – каже головний креативний директор агентства Saatchi & Saatchi Ukraine Костянтин Шнайдер. У 2023-му його команда спільно з агрокомпанією Kernel і МЗС України створила проєкт «Мед мінних полів» – лімітовану серію банок меду, зібраного з замінованих земель на Сумщині.

Проєкт, який робили безкоштовно, отримав 41 нагороду на дев’яти провідних фестивалях та очолив список українських кампаній з найбільшою кількістю відзнак. У шістку найнагороджуваніших увійшли переважно соціальні кампанії з малим бюджетом. Наприклад, #TheDonationMap для United24 від агентства Havas Dgtl Kyiv. «За 0 грн 0 коп ми отримали мільйонні охоплення по всьому світу», – ділиться СЕО агентства Денис Логвиненко.

Forbes Ukraine підрахував, які кампанії зібрали найбільшу кількість нагород на креативних фестивалях. Хто потрапив у шістку лідерів, скільки відзнак здобули ці кампанії та який ефект мали?