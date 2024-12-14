Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Топ-6 українських креативних кампаній за кількістю нагород у 2024 році /колаж Анастасія Решетнік
Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

Мільйонні охоплення за 0 грн. Шість українських креативних кампаній зібрали за рік 83 нагороди на фестивалях. Ось про що вони

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

7 хв читання

Найбільше нагород на провідних фестивалях у 2024 році зібрав проєкт «Мед мінних полів» від Saatchi & Saatchi Ukraine. Фото колаж Анастасія Решетнік

Креативне агентство ISD Group зробило ребрендинг для кондитерської Honey за $35 000. А проєкт Nearest Bomb Shelter від Bickerstaff обійшовся Українському павільйону 60-ї Венеційської бієнале у $800 – саме стільки заплатили за лендинг сайту. Що їх об’єднує? Однакова кількість нагород на провідних рекламних фестивалях. Скільки відзнак отримали проєкти і який ефект мали?

«Ми зробили продукт, якого не мало б існувати», – каже головний креативний директор агентства Saatchi & Saatchi Ukraine Костянтин Шнайдер. У 2023-му його команда спільно з агрокомпанією Kernel і МЗС України створила проєкт «Мед мінних полів» – лімітовану серію банок меду, зібраного з замінованих земель на Сумщині. 

Проєкт, який робили безкоштовно, отримав 41 нагороду на дев’яти провідних фестивалях та очолив список українських кампаній з найбільшою кількістю відзнак. У шістку найнагороджуваніших увійшли переважно соціальні кампанії з малим бюджетом. Наприклад, #TheDonationMap для United24 від агентства Havas Dgtl Kyiv. «За 0 грн 0 коп ми отримали мільйонні охоплення по всьому світу», – ділиться СЕО агентства Денис Логвиненко. 

Forbes Ukraine підрахував, які кампанії зібрали найбільшу кількість нагород на креативних фестивалях. Хто потрапив у шістку лідерів, скільки відзнак здобули ці кампанії та який ефект мали?

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні