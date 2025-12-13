Серце 66-річного виконавця хітів «Яворина», «Цей сон» і «Золото Карпат» Степана Гіги зупинилося 12 грудня. Вперше він став популярним наприкінці 1990-х, випустивши альбом «Вулиця Наталі». Вдруге – у 2020-х, завоювавши серця зумерів. Як йому це вдалося?

Естрадний співак і народний артист України Степан Гіга помер у 66 років. Після термінового оперативного втручання його стан був важким, але стабільним, писали 19 листопада 2025-го на сторінці виконавця в Instagram. 12 грудня серце співака зупинилося.

«Смерть Степана Гіги стала символічною точкою переосмислення цілого пласту української попкультури», – каже СЕО музичного лейблу enko Катерина Дмитренко.

Карʼєра співака з Закарпаття стартувала в 1983-му з музичних конкурсів і фестивалів. Артист виступав на сцені з чернігівським гуртом «Стожари», де потоваришував із Назарієм Яремчуком, пише у книзі «Це вам не естрада» журналіст і музичний оглядач Філ Пухарєв.

Пік популярності Гіги припав на кінець 1990-х і початок 2000-х. Його сольний альбом «Вулиця Наталі» вийшов у 2001-му і за рік розійшовся тиражем близько 1 млн копій. «Це свідчить про масштаб впливу артиста задовго до епохи стримінгу», – каже Дмитренко.

У 2022 році творчість Гіги стала знову популярною. Його пісні «Цей сон», «У райському саду» та «Золото Карпат» завірусилися в соцмережах. Виконавець вирушив у всеукраїнський і світовий тур, записав трек «Мамма міа» з Артемом Пивоваровим у жовтні 2025-го.

Відео з виконанням композиції «Вівтар» на сторінці Гіги в TikTok має 3,8 млн переглядів, а львівський хор «Гомін» став популярним у мережі завдяки виконанню його пісні «Цей сон». «Його легендарний хіт став для нас доленосним», – написали на сторінці хору в Instagram.

Як попзірці 1990-х вдалося вдруге завоювати серця слухачів?

Знайомство з Яремчуком і доленосний альбом. Як Гіга здобув популярність у 1990-х

Степан Гіга народився у 1959 році. У 1980-му він із четвертої спроби вступив до Ужгородського музучилища. За три роки, склавши іспити екстерном, почав вчитися вокалу в Київській консерваторії. Тоді ж почав брати участь у музичних конкурсах.

«Заради них Гіга навіть дістає спеціальний дозвіл на пропуск пар від українського Мінкульту», – пише Пухарєв.

У 1985-му Гіга став солістом чернігівського гурту «Стожари», де познайомився з виконавцем однойменного хіта та пісень «Червона рута», «Зелений гай» Назарієм Яремчуком. Документальний фільм про нього від Knife! Films зібрав в українському прокаті понад 15 млн грн при бюджеті в 2,5 млн грн, за даними DzygaMDB.

«Коли я був початківцем, він [Яремчук – Forbes Ukraine], тоді вже знаменитий співак, підійшов до мене і сказав: «Степане, не хвилюйся. Все буде добре добре!», – пригадував Гіга в інтервʼю виданню «Молодий буковинець». – Без підтримки тоді мені було важко».

Після розпаду «Стожар» у 1990-х Гіга почав сольну карʼєру, йдеться у книзі Пухарєва. Разом із поетом-піснярем Степаном Галябардою у 1995-му співак написав композицію «У райськім саду» («Яворина») – її присвятили памʼяті Яремчука. Того ж року вийшов перший сольний альбом Гіги «Мої друзі».

До 2024-го артист випустив пʼять альбомів. Його хіти «У райському саду» і «Цей сон» мають 49 млн і 34 млн відтворень на YouTube Music. Переспів другої пісні з телеведучою Лесею Нікітюк у 2022 році зібрав ще 31 млн прослуховувань.

З 1998 року Степан Гіга – заслужений артист України. У 2002-му він отримав звання народного.

Друга хвиля популярності. Чому зумери полюбили пісні Гіги у 2020-х

У 2022 році Гіга знову став популярним. На його концерти почала приходити молодь, під пісні артиста зняли понад 20 000 відео в TikTok. Кліп на спільний трек Гіги з проєктом Артема Пивоварова The Вуса за півтора місяці зібрав на YouTube понад 2,1 млн переглядів.

У жовтні 2025-го Гіга випустив спільний кліп із проєктом Артема Пивоварова The Вуса.

Чим зумовлено такий інтерес до творчості Гіги? На думку Пухарєва, цьому є декілька пояснень. Ностальгія за українськими шлягерами минулих років, вірусність у соцмережах, альтернатива російській музиці та постіронія молоді, перелічує він у книзі «Це вам не естрада».

Ажіотаж навколо артиста повʼязаний передусім із процесом формування сучасної української ідентичності, каже Дмитренко. «Після тривалого періоду культурної тіні українська музика 90-х почала сприйматися не як «ретро», а як повноцінна частина національного культурного коду», – пояснює вона. У якості прикладу того, як музика минулих десятиліть отримує нове життя, Дмитренко наводить пісню «У райському саду»

Важливу зіграло покоління зумерів, для яких пісні Гіги не мають радянського чи пострадянського контексту, вважає очільниця enko. «Це емоційно відкриті, мелодійні твори з чіткою мовною ідентичністю, які легко масштабуються в цифровому середовищі: від TikTok до концертних майданчиків», – додає вона.

На листопад 2025-го у Гіги було заплановано 20 концертів в Україні, зокрема виступ у київському Палаці спорту. Їх скасували через хворобу й термінову операцію артиста. В січні та березні наступного року він планував поїхати в тур європейськими містами: у Францію, Велику Британію, Польщу, Бельгію та Чехію. До виступів співак залучав сина Степана під псевдонімом Steve G, доньку Квітославу й онука Даніеля.

«Це була людина справжньої місійності, яка щиро вірила, що має служити людям», – написав співак Артем Пивоваров у Facebook.