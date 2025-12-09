Рядки пісні «Танцюй зі мною повільно» – одного з найпопулярніших треків гурту ADAM – заполонили соцмережі, ефіри та прозвучали на концертах артистів Kola, Yaktak, Ivan Liulenov. Це знак пошани композитору й засновнику ADAM Михайлу Клименку. 7 грудня 2025 року, після понад двох місяців боротьби з важкою хворобою, він помер. Який спадок залишив Клименко?
9 грудня 2025-го у Києві попрощалися з музикантом, композитором і засновником гурту ADAM Михайлом Клименком. Понад два місяці він боровся з туберкульозним менінгітом, писала його дружина Олександра Норова. 7 грудня серце 38-річного музиканта зупинилося.
Клименко розпочав музичну карʼєру майже 20 років тому. Писав пісні для інших артистів – Олександра Пономарьова, Марії Яремчук, Марини Круть – створював музику для фільмів і серіалів.
У 2015-му Клименко заснував гурт ADAM разом із дружиною та співачкою Олександрою Норовою. Серед їхніх найпопулярніших пісень – «Повільно», «Особистий рай», «Ау Ау», «Таку як є». На 9 грудня 2025-го сукупна кількість переглядів під цими відео на YouTube сягає майже 25 млн.
«Кожна пісня ADAM – це наше з тобою життя, кожне слово із життя, неймовірно тонкого відчуття любові, красивої і чистої», – написала Норова в Instagram.
Яким був Клименко та як його згадують друзі та колеги?
Автор хітів і музичний наставник
Закінчивши у 2006-му Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтва, Клименко займався написанням пісень і аранжуванням на лейблі ZRDN Records Олександра Пономарьова.
«Десятки років разом, – написав Пономарьов у Facebook. – Я бачив твоє становлення з самого початку».
У 2009-му музикант одружився з артисткою та співачкою Олександрою Норовою. Через шість років подружжя заснувало гурт ADAM. Михайло був автором пісень, вокалістом і клавішником, Олександра – вокалісткою та танцівницею. Найпопулярніша пісня гурту – «Повільно» – вийшла у січні 2023 року та зібрала понад 9,5 млн переглядів на YouTube.
Клименко – приклад того, як потрібно ставитися до сімʼї, друзів, батьків, партнерів і людей, каже СЕО лейблу Best Music Марʼяна Вороніна. «Радію, що його творчість пішла в маси, що він встиг поділитися своєю любовʼю зі світом, – додає вона. – Він точно не прожив це життя дарма».
Після створення ADAM Клименко продовжив працювати з іншими артистами. Виконавиця Марина Круть називає Клименка вчителем. «Ти вірив у мене ще тоді, коли ніхто не вірив, – написала вона. – Ти відкрив мене світу».
У 2019-му Клименко був саундпродюсером пісень Круть «Дівчинко», «Ок», «Радій», «Скажи мені», «Хто я». Через рік артистка пішла на Національний відбір «Євробачення» з його композицією «99». У 2023-му Клименко написав Круть іще один трек для конкурсу – «Колискова». Пісня стала однією з найпопулярніших на YouTube співачки, зібравши понад 1 млн переглядів.
Музикант працював і з учасницею «Дитячого Євробачення». У 2018-му співачка Darisha посіла четверте місце на пісенному конкурсі в Мінську з піснею Say Love. Клименко був співавтором слів і музики.
Після конкурсу він залишився автором пісень для Darisha. Її найпопулярніший трек «Під вінницьким дощем» із 1,5 млн переглядів на YouTube був написаний Клименком у співпраці з YULA Сompany. У травні 2024-го вийшла спільна пісня ADAM і Darisha «Випускний 2024».
«Ти був більше, ніж саундпродюсером. Більше, ніж колега, – написала співачка в Instagram. – Ти був другом. Музичним татом. Моєю опорою».
Композитор фільмів про Яремчука та «Океан Ельзи»
У березні 2022-го вийшов фільм «Я, «Побєда» і Берлін» режисерки Ольги Ряшиної, знятий за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна. ADAM виконав кавер на пісню Скрябіна «Говорили і курили».
Клименко працював над музичним супроводом документального фільму «Яремчук: Незрівнянний світ краси» від Knife! Films, який вийшов у прокат влітку 2024-го. «Ми познайомилися у 2017-му, коли я був просто слухачем його творчості», – розповідає режисер стрічки і співзасновник студії Артем Григорян.
Тоді Григорян тільки починав режисерський шлях і запропонував Клименку зняти два кліпи: «Дивная ночь» і «Не спати». «Після цього ми стали товаришами», – пригадує він. Коли Григорян і Максим Сердюк створили Knife! Films, а бюджети на фільми та серіали дозволили залучати композиторів, режисер звернувся до Клименка за музичним супроводом.
Окрім байопіка про Яремчука, Клименко та Григорян працювали разом над циклом «Епізоди: Історія незалежної України» та документальним фільмом «Океан Ельзи: Спостереження Шторму».
«У Міши до всього був дуже креативний, творчий підхід, – каже Григорян. – Цього дуже не вистачатиме».
Режисер пригадує, як під час роботи над стрічкою про Яремчука Клименко «вшивав» у музику звуки птахів, а у сцені про Чорнобиль, щоб передати весь жах трагедії на ЧАЕС, запропонував використати звук сонара. «Підводні човни ніяк не повʼязані з радіацією, але цей звук був такий кріповий, що ми його використали», – описує Григорян.
У фінальній сцені фільму «Україна на Мундіалі» Клименко запропонував замінити стокову кінематографічну мелодію на музику, як із вестерна. «Він почав грати, наче це ковбойська дуель. Це було неймовірно», – пригадує режисер. Своєю музикою Клименко змінював кожну сцену, додає він.
Восени 2025-го на «Київстар ТБ» вийшов серіал «Вітя», для якого Клименко спільно зі співачкою Kola записав саундтрек «По-любому все буде кльово». У перший місяць після премʼєри проєкт показав гарні результати на стримінгу, розповідали Forbes Ukraine у пресслужбі компанії. Наразі компанія знімає другий сезон.
«Міша був за творчу свободу. Усе – заради мистецтва та любові. – каже Григорян. – Добрішої та світлішої людини я не зустрічав».
