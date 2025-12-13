У 2025 році жінки доводять, що можуть керувати країнами, корпораціями та технологічними революціями. Рейтинг Forbes US «100 найвпливовіших жінок світу 2025 року» включає лідерок зі сфер політики, бізнесу, філантропії та медіа. Вони щодня формують майбутнє планети, контролюють $37 трлн економічної потужності та впливають на життя понад 1 млрд людей. Ось 20-ка найвпливовіших з них

Попри всі труднощі, з якими зіткнулися жінки у світі у 2025 році, – втрату робочих місць, що порівнянні з часом пандемії, посилення токсичності онлайн-спільнот «чоловічого світу», а також певне принизливе зауваження президента Дональда Трампа на адресу жінки-журналістки, що мало на увазі сільськогосподарську тварину – лідерки та новаторки у списку Forbes «Найвпливовіші жінки світу 2025 року» стали яскравими прикладами стійкості в буремні часи.

Санае Такаїчі, дебютантка рейтингу, була обрана прем’єр-міністеркою Японії, ставши першою жінкою в історії, яка очолила державу з ВВП у $4 трлн. Мільярдерка та філантропка Маккензі Скотт виділила близько $700 млн на підтримку історично чорних коледжів і університетів у США.

Гендиректорка AMD Ліза Су уклала угоду з OpenAI про створення ШІ-чипів на 6 ГВт протягом найближчих кількох років – угода, яка може коштувати десятки мільярдів доларів та змінити екосистему штучного інтелекту. А Кім Кардаш’ян, яка має понад 350 млн підписників у соціальних мережах, уклала партнерську угоду з Nike щодо NikeSkim, і її бренд залучив фінансування за оцінки у $5 млрд у 2025 році.

Підтримка величезних екосистем – від країн і комерції до освіти та штучного інтелекту – те, чим щодня займаються найвпливовіші жінки, включаючи цих чотирьох, по всьому світу.