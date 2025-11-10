Суд у Лондоні зобов’язав Коломойського та Боголюбова сплатити ПриватБанку понад $3 млрд

У грудні 2016 року Нацбанк визнав ПриватБанк неплатоспроможним, після чого його націоналізували – акції банку отримав Кабмін. Причина – від’ємне значення регулятивного капіталу.

За оцінкою компанії Kroll, шахрайські дії колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова протягом 10 років до націоналізації призвели до збитків щонайменше на $5,5 млрд. Приблизно стільки ж держава витратила на порятунок банку.

Головна схема полягала в роботі в так званому режимі пилососа – ПриватБанк залучав депозити в клієнтів, а кредитував здебільшого компанії, пов’язані з акціонерами.

Після націоналізації новий менеджмент ПриватБанку подав низку позовів до іноземних судів з вимогою до Коломойського та Боголюбова повернути виведені з банку кошти.

У Високому суді Лондона сума позову становила $1,951 млрд, але разом із процентами вона збільшилась у понад два рази. У цьому ж суді ПриватБанк домігся всесвітнього арешту активів Коломойського та Боголюбова.

Подібні позови ПриватБанк подав у США, Ізраїлі та на Кіпрі. Загальна сума претензій до колишніх власників у закордонних юрисдикціях перевищує $10 млрд.

Виведені з банку кошти могли бути використані для придбання активів за кордоном. Так, американські правоохоронці порушили справу проти Коломойського за підозрою у відмиванні коштів та шахрайстві – через купівлю нерухомості, заводів та інших активів у США за виведені з ПриватБанку гроші.