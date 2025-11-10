Суд у Лондоні зобов’язав Коломойського та Боголюбова сплатити ПриватБанку понад $3 млрд

Високий суд Англії ухвалив рішення, за яким колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов мають виплатити понад $3 млрд відшкодування збитків і судових витрат до 24 листопада 2025 року. Про це повідомляє пресслужба банку 10 листопада.
Деталі
- Основна сума, яку мають сплатити бізнесмени, становить $1,76 млрд. Ще $1,19 млрд нараховано у вигляді процентів, а $99,6 млн – як авансовий платіж для покриття витрат банку.
- Суд відхилив прохання Коломойського та Боголюбова про дозвіл на апеляцію й зупинення виконання рішення. Кошти мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року. У разі несплати ПриватБанк розпочне процес примусового стягнення за рахунок активів, які перебувають під арештом із 2017 року.
- Суддя Трауер зазначив, що позиції відповідачів були «неправдоподібними та побудованими на свідомій брехні», а спроба Боголюбова дистанціюватися від шахрайства – «глибоко оманлива та недоброчесна».
- У банку заявили, що рішення підтверджує обґрунтованість багаторічних судових зусиль, спрямованих на притягнення колишніх власників до відповідальності за масштабне шахрайство.
Історія суду в Лондоні
У грудні 2016 року Нацбанк визнав ПриватБанк неплатоспроможним, після чого його націоналізували – акції банку отримав Кабмін. Причина – від’ємне значення регулятивного капіталу.
За оцінкою компанії Kroll, шахрайські дії колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова протягом 10 років до націоналізації призвели до збитків щонайменше на $5,5 млрд. Приблизно стільки ж держава витратила на порятунок банку.
Головна схема полягала в роботі в так званому режимі пилососа – ПриватБанк залучав депозити в клієнтів, а кредитував здебільшого компанії, пов’язані з акціонерами.
Після націоналізації новий менеджмент ПриватБанку подав низку позовів до іноземних судів з вимогою до Коломойського та Боголюбова повернути виведені з банку кошти.
У Високому суді Лондона сума позову становила $1,951 млрд, але разом із процентами вона збільшилась у понад два рази. У цьому ж суді ПриватБанк домігся всесвітнього арешту активів Коломойського та Боголюбова.
Подібні позови ПриватБанк подав у США, Ізраїлі та на Кіпрі. Загальна сума претензій до колишніх власників у закордонних юрисдикціях перевищує $10 млрд.
Виведені з банку кошти могли бути використані для придбання активів за кордоном. Так, американські правоохоронці порушили справу проти Коломойського за підозрою у відмиванні коштів та шахрайстві – через купівлю нерухомості, заводів та інших активів у США за виведені з ПриватБанку гроші.
Контекст
ПриватБанк з грудня 2017 року доводив у суді, що Коломойський та Боголюбов через підконтрольні фірми та схему з рециркуляцією кредитів вивели з банку $2,3 млрд, з яких $1,9 млрд зрештою не повернули.
За даними банку, 134 нікчемні угоди між 50 позичальниками були укладені у 2013–2014 роках. За підсумками, зокрема, цієї схеми, «діра» в капіталі ПриватБанку сягнула $5,5 млрд, що і стало причиною націоналізації.
Серед учасників схеми – три англійські юрособи та одна з Британських Віргінських островів, що й дозволило ПриватБанку подати позов у цій юрисдикції.
Кошти, які вдасться повернути, за звітністю вважатимуться «поверненням раніше списаних активів», що збільшить капітал банку, писав Forbes Ukraine. Також перемога в Лондоні хоч і не має прямого впливу на інші суди «Привату» у США, Ізраїлі та на Кіпрі, але все ж таки стане прецедентом і має зміцнити позиції банку, каже заступниця голови правління Sense Bank Олена Зубченко, яка в 2018–2019 роках була юридичною радницею в ПриватБанку з міжнародно‐правової роботи.
За перше півріччя 2025‐го ПриватБанк отримав рекордні 34,9 млрд грн прибутку. Перемога в Лондоні може збільшити шанси на приватизацію.
