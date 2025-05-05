«Гарантії умов жорсткіші, ніж у «Дія.City». Які податкові та валютні пільги матиме Американсько-український інвестфонд? Розповідає адвокатка Анастасія Луук

Угода між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відкриває нові можливості для залучення іноземних інвестицій в українську економіку. Завдяки податковим пільгам, валютній свободі та гарантованій стабільності умов Фонд отримає привілейований доступ до важливих інфраструктурних і видобувних проєктів, що має сприяти відновленню та розвитку країни після війни. Про сім важливих нюансів для його ефективної роботи розповідає Анастасія Луук, співкеруюча партнерка ЮК «АРМАДА»
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Угода між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду (Фонд) передбачає низку винятків для його роботи з податкового законодавства України та нові механізми бюджетного фінансування.
Звільнення доходів від оподаткування
За загальним правилом, доходи, отримані нерезидентами з джерелом їх походження з України, підлягають оподаткуванню за ставкою 15%. Угода ж встановлює виняток: усі доходи Фонду, його партнерів, а також будь-які виплати, внески та перекази у звʼязку з його діяльністю не оподатковуються в Україні.
Це повне звільнення від усіх фіскальних зобов’язань, включно з податками, зборами, утриманнями та відрахуваннями. Такий виняток має норму прямої дії, не залежить від українських законів і не потребує додаткових актів.
Гарантії стабільності умов – жорсткіші, ніж у «Дія.City»
Угода закріплює правило, за яким жодна нова норма українського законодавства не може змінити умови для Фонду. У разі конфлікту між українськими законами та положеннями угоди пріоритет має сама угода. Держава не може посилатися на своє внутрішнє право для уникнення зобов’язань.
Для розуміння бізнесу: це працює, як гарантії стабільності в режимі «Дія.City», але значно жорсткіше – із міжнародно-правовим статусом і без строкових обмежень.
Перерозподіл бюджетних надходжень – зміни умов для деяких компаній
Угода не змінює правила оподаткування для підприємств, але впливає на розподіл доходів бюджету.
50% рентних платежів та надходжень від нових ліцензій (або таких, що ще не експлуатуються) Україна перераховуватиме до Фонду через спеціальний механізм. Компанії, як і раніше, сплачують податки в бюджет, але держава частину цих коштів передає Фонду.
Діючі ліцензії та пов’язані з ними надходження залишаються у розпорядженні бюджету.
Валютна свобода для Фонду
Фонд отримує право вільно конвертувати гривню в долари та здійснювати перекази за кордон без податків, зборів чи обмежень.
У разі запровадження валютного контролю держава зобов’язується компенсувати Фонду будь-які втрати або затримки. Це щось незвичне для українського бізнесу, який звик працювати в умовах жорсткого валютного контролю.
Необхідність змін до законодавства
Для реалізації положень угоди необхідно внести зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України, зокрема для впровадження механізму переказу частини рентних платежів і забезпечення податкового імунітету Фонду.
Угода створює інструмент для залучення довгострокових іноземних інвестицій у відновлення та розвиток України, з прозорими правилами і чітко закріпленими фінансовими гарантіями. Мета – зрозуміла та стратегічно виправдана.
Водночас бізнесу варто бути готовим до появи нового гравця на ринку – Фонду, який працюватиме за винятковими умовами та матиме пріоритетний доступ до окремих проєктів, зокрема у видобувній та інфраструктурній сферах.
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