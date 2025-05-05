«Гарантії умов жорсткіші, ніж у «Дія.City». Які податкові та валютні пільги матиме Американсько-український інвестфонд? Розповідає адвокатка Анастасія Луук

Угода між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відкриває нові можливості для залучення іноземних інвестицій в українську економіку. Завдяки податковим пільгам, валютній свободі та гарантованій стабільності умов Фонд отримає привілейований доступ до важливих інфраструктурних і видобувних проєктів, що має сприяти відновленню та розвитку країни після війни. Про сім важливих нюансів для його ефективної роботи розповідає Анастасія Луук, співкеруюча партнерка ЮК «АРМАДА»

Угода між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду (Фонд) передбачає низку винятків для його роботи з податкового законодавства України та нові механізми бюджетного фінансування.

Звільнення доходів від оподаткування

За загальним правилом, доходи, отримані нерезидентами з джерелом їх походження з України, підлягають оподаткуванню за ставкою 15%. Угода ж встановлює виняток: усі доходи Фонду, його партнерів, а також будь-які виплати, внески та перекази у звʼязку з його діяльністю не оподатковуються в Україні.

Це повне звільнення від усіх фіскальних зобов’язань, включно з податками, зборами, утриманнями та відрахуваннями. Такий виняток має норму прямої дії, не залежить від українських законів і не потребує додаткових актів.

Гарантії стабільності умов – жорсткіші, ніж у «Дія.City»

Угода закріплює правило, за яким жодна нова норма українського законодавства не може змінити умови для Фонду. У разі конфлікту між українськими законами та положеннями угоди пріоритет має сама угода. Держава не може посилатися на своє внутрішнє право для уникнення зобов’язань.

Для розуміння бізнесу: це працює, як гарантії стабільності в режимі «Дія.City», але значно жорсткіше – із міжнародно-правовим статусом і без строкових обмежень.

Перерозподіл бюджетних надходжень – зміни умов для деяких компаній

Угода не змінює правила оподаткування для підприємств, але впливає на розподіл доходів бюджету.

50% рентних платежів та надходжень від нових ліцензій (або таких, що ще не експлуатуються) Україна перераховуватиме до Фонду через спеціальний механізм. Компанії, як і раніше, сплачують податки в бюджет, але держава частину цих коштів передає Фонду.

Діючі ліцензії та пов’язані з ними надходження залишаються у розпорядженні бюджету.

Валютна свобода для Фонду

Фонд отримує право вільно конвертувати гривню в долари та здійснювати перекази за кордон без податків, зборів чи обмежень.

У разі запровадження валютного контролю держава зобов’язується компенсувати Фонду будь-які втрати або затримки. Це щось незвичне для українського бізнесу, який звик працювати в умовах жорсткого валютного контролю.

Необхідність змін до законодавства

Для реалізації положень угоди необхідно внести зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України, зокрема для впровадження механізму переказу частини рентних платежів і забезпечення податкового імунітету Фонду.

Угода створює інструмент для залучення довгострокових іноземних інвестицій у відновлення та розвиток України, з прозорими правилами і чітко закріпленими фінансовими гарантіями. Мета – зрозуміла та стратегічно виправдана.

Водночас бізнесу варто бути готовим до появи нового гравця на ринку – Фонду, який працюватиме за винятковими умовами та матиме пріоритетний доступ до окремих проєктів, зокрема у видобувній та інфраструктурній сферах.