«Гарантии условий более жесткие, чем в «Дія.City». Какие налоговые и валютные льготы будут у Американско-украинского инвестфонда? Рассказывает адвокат Анастасия Луук

Соглашение между правительствами США и Украины о создании Американско-украинского инвестиционного фонда открывает новые возможности для привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины. Благодаря налоговым льготам, валютной свободе и гарантированной стабильности условий Фонд получит привилегированный доступ к важным инфраструктурным и добывающим проектам, что должно способствовать восстановлению и развитию страны после войны. О семи важных нюансах для его эффективной работы рассказывает Анастасия Луук, соуправляющая партнер ЮК «АРМАДА»

Соглашение между правительствами США и Украины о создании Американско-украинского инвестиционного фонда (Фонд) предусматривает ряд исключений для работы из налогового законодательства Украины и новые механизмы бюджетного финансирования.

Освобождение доходов от налогообложения

По общему правилу, доходы, полученные нерезидентами с источником их происхождения из Украины, подлежат налогообложению по ставке 15%. Соглашение устанавливает исключение: все доходы Фонда, его партнеров, а также любые выплаты, взносы и переводы в связи с его деятельностью не облагаются налогом в Украине.

Это полное освобождение от всех фискальных обязательств, включая налоги, сборы, удержания и отчисления. Такое исключение имеет норму прямого действия, не зависит от украинских законов и не требует дополнительных актов.

Гарантии стабильности условий – более жесткие, чем в «Дія.City»

Соглашение закрепляет правило, согласно которому ни одна новая норма украинского законодательства не может изменить условия для Фонда. При конфликте между украинскими законами и положениями соглашения приоритет имеет само соглашение. Государство не может ссылаться на свое внутреннее право, чтобы избежать обязательств.

Для понимания бизнеса: это работает как гарантия стабильности в режиме «Дія.City», но значительно жестче – с международно-правовым статусом и без ограничений срока.

Перераспределение бюджетных поступлений – изменения условий для некоторых компаний

Соглашение не изменяет правила налогообложения для предприятий, но влияет на распределение доходов бюджета.

50% рентных платежей и поступлений от новых лицензий (или еще не эксплуатируемых) Украина будет перечислять в Фонд через специальный механизм. Компании по-прежнему уплачивают налоги в бюджет, но государство часть этих средств передает Фонду.

Действующие лицензии и связанные с ними поступления остаются в распоряжении бюджета.

Валютная свобода для Фонда

Фонд получает право свободно конвертировать гривну в доллары и производить переводы за границу без налогов, сборов или ограничений.

В случае введения валютного контроля государство обязуется компенсировать Фонду любые потери или задержки. Это что-то необычное для украинского бизнеса, привыкшего работать в условиях жесткого валютного контроля.

Необходимость изменений в законодательстве

Для реализации положений соглашения необходимо внести изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы Украины, в частности для внедрения механизма перевода части рентных платежей и обеспечения налогового иммунитета Фонда.

Соглашение создает инструмент для привлечения долгосрочных иностранных инвестиций в восстановление и развитие Украины с прозрачными правилами и четко закрепленными финансовыми гарантиями. Цель – понятная и стратегически оправданная.

В то же время бизнес должен быть готов к появлению нового игрока на рынке – Фонда, который будет работать по исключительным условиям и иметь приоритетный доступ к отдельным проектам, в частности в добывающей и инфраструктурной сферах.