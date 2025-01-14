«Уся політична відповідальність лягла на мене». Сметанін заперечив, що Камишін залишив посаду через браковані міни для ЗСУ

Проблема з постачанням близько 30 000 бракованих мін українського виробництва восени 2024 року, не стала причиною несподіваної відставки колишнього очільника Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, повідомив голова відомства Герман Сметанін, відповідаючи на запитання Forbes Ukraine під час брифінгу 13 січня.

Ключові факти

«Це не відповідає дійсності», – зазначив Сметанін, коментуючи припущення, що причиною відставки його попередника міг стати скандал із бракованими мінами до того, як ця інформація потрапила в публічну площину.

Міністерство стратегічних галузей промисловості почало працювати над проблемою одразу отримання інформації про це від військових частин, командування Сил логістики, що також це було підкріплено публікаціями у ЗМІ, зазначив він.

«Це було значно пізніше, ніж була зміна місця роботи Олександра Миколаївича [Камишіна]», – пояснив Сметанін.

Сметанін наголосив, що як міністр несе політичну відповідальність за ситуацію, що виникла, та вже звітував про неї у Верховній Раді. «Уся політична відповідальність лягла на мене. Ви ж не читаєте в інтернеті, що, мовляв, директор якогось підприємства зробив браковані боєприпаси. Ви читаєте про Сметаніна», – зазначив він.

Контекст

3 вересня Олександр Камишін несподівано подав заяву на звільнення з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості, яку він обіймав з березня 2023 року.

Камишіна довго називали «безальтернативним кандидатом» на посаду міністра Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Але 5 вересня міністерство очолив ексзаступник голови Офісу президента Олексій Кулеба.

А Камишіна президент Зеленський призначив своїм радником з питань стратегічних галузей промисловості.

26 листопада стало відомо, що військовослужбовці скаржилися на міни, які розпадаються в руках, промахуються, не вилітають з міномета або не вибухають. Журналіст Юрій Ніколов повідомив, що була відкликана партія зі 100 000 мін, а нові снаряди будуть готові лише через два–три місяці.

28 листопада Міністерство стратегічних галузей промисловості повідомило, що з партії в 54 000 мін, щодо яких виникли підозри, підлягає поверненню близько 24 000.

Міністерство оборони України вже отримало 32 400 мін 120-мм калібру замість вилучених 54 000 бракованих, повідомив Сметанін на брифінгу 13 січня.