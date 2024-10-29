Кожна дія має мету та наслідки. CEO сервісу Portmone Дмитро Басов розповідає, чому він проти роздачі по 1000 грн всім без розбору

«Тисяча Зеленського» — це в першу чергу соціальна підтримка населення, розповів у етері телемарафону заступник міністра економіки Олексій Соболев. Але ці гроші підтримають також мікро- та середній бізнес, пояснив він. Forbes Ukraine попросив CEO сервісу Portmone Дмитра Басова розповісти, чи підтримує він таку ідею влади, та про можливі варіанти подібних разових виплат, які не викликатимуть осуд суспільства

Кожна дія має мету та наслідки. Сформулюймо мету у випадку ініціативи Володимира Зеленського роздати українцям по 1000 грн.

Якщо мета була економічна чи соціальна, то це реалізовано непрофесійно. Якщо мета була вплинути на громадськість – то це невдала спроба підкупу, а це вже просто неприпустимо.

Дехто порівнює цю тисячу з ковідною. Але там була чітка мета: стимулювати населення вакцинуватися; та економіка: більше вакцинацій — менше витрат на лікування та втрати від простоїв підприємств, менше смертність. Можливо, економічна модель була не детально розрахована, але вона хоча б існувала.

Так само, гроші, що роздавали внутрішньо переміщеним особам мають конкретну соціальну мету.

Запропонована зараз тисяча вочевидь не має соціально-економічної моделі. Бо якщо це матеріальна допомога, то в чому сенс роздавати всім порівну? Краще дати більше тим, хто потребує, а багатим не давати зовсім. Якщо підтримати економіку — то чи дійсно виважено обрані саме ті сегменти підприємств, які найбільш потребують допомоги?

Якщо ж це тисяча без економічної або соціальної моделі, значить, її мета має бути в чомусь іншому.

Уряд коментував, що це гроші донорів у «цивільний» бюджет, які треба використати не на армію і які згорять в кінці року.

Є багато варіантів разових виплат, які викликали б менше питань і більше результату, наприклад:

пенсіонерам з мінімальними пенсіями;

людям з інвалідністю, що потребують протезування чи лікування;

особам, що втратили житло внаслідок агресії;

батькам новонароджених дітей;

людям літнього віку 70+.

Я спеціально додав спірні категорії, щоб яскравіше виникли аргументи за та проти.

Якщо проаналізувати всі аргументи і обрати якусь одну категорію, то виплата буде більшою, вплив на категорію значущий, сигнал та приклад суспільству чіткий.

Хочете підтримати бізнес — видайте ці гроші спрямовано тим секторам економіки, які їх потребують. Це точно не мобільні оператори, не Укрзалізниця, які й так прибуткові.

Є багато варіантів, крім бізнесу, які потребують обговорення: починаючи від захисту енергетики, грантів на енергонезалежність, розвитку українського мистецтва, дообладнання укриттів чи покращення якості навчальної бази в сільських школах.

Виглядає так, ніби влада недооцінює зрілість суспільства. Сподіваюсь, перша реакція суспільства дала чіткий сигнал усім, хто приймав це рішення: українське суспільство вже не таке як на початку 2000-х.

Нація стає свідомою і бачить популізм та неефективність. І не потребує образливих подачок на тлі багатомільйонних корупційних скандалів.

Щиро вірю, що зʼявиться сила і воля влади скерувати ці гроші в більш корисне річище.