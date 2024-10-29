Каждое действие имеет цели и последствия. CEO сервиса Portmone Дмитрий Басов рассказывает, почему он против раздачи по 1000 грн всем без разбора

«Тысяча Зеленского» – это, в первую очередь, социальная поддержка населения, рассказал в эфире телемарафона заместитель министра экономики Алексей Соболев. Но эти деньги поддержат микро- и средний бизнес, пояснил он. Forbes Ukraine попросил CEO сервиса Portmone Дмитрия Басова рассказать, поддерживает ли он такую идею власти и о возможных вариантах подобных разовых выплат, которые не будут вызывать осуждение общества

Каждое действие имеет цели и последствия. Давайте сформулируем цель в случае инициативы Владимира Зеленского раздать украинцам по 1000 грн.

Если цель была экономическая или социальная, это реализовано непрофессионально. Если цель была повлиять на общественность, то это неудачная попытка подкупа, а это просто недопустимо.

Некоторые сравнивают эту тысячу с «ковидной». Но тогда была четкая цель: стимулировать население вакцинироваться и экономика: больше вакцинаций – меньше затрат на лечение и потерь от простоев предприятий, снижение смертности. Может быть, экономическая модель была не детально рассчитана, но она хотя бы была.

Также деньги, которые раздавали внутренне перемещенным лицам, имеют конкретную социальную цель.

Предложенная сейчас тысяча явно не имеет социально-экономической модели. Ибо если это материальная помощь, то в чем смысл раздавать всем поровну? Лучше дать больше нуждающимся, а богатым не давать вовсе. Если поддержать экономику, действительно ли взвешенно выбраны именно те сегменты предприятий, которые наиболее нуждаются в помощи?

Если же это тысяча без экономической или социальной модели, значит, ее цель должна быть в чем-то другом.

Правительство комментировало, что это деньги доноров в «гражданский» бюджет, которые нужно использовать не на армию и которые «сгорят» в конце года.

Есть много вариантов разовых выплат, которые бы вызвали меньше вопросов и дали бы больше результата, например:

пенсионерам с минимальными пенсиями;

людям с инвалидностью, нуждающимся в протезировании или лечении;

лицам, потерявшим жилье вследствие войны;

родителям новорожденных детей;

людям пожилого возраста 70+.

Я специально добавил спорные категории, чтобы ярче были аргументы за и против.

Если проанализировать все аргументы и выбрать какую-то одну категорию, то выплата будет больше, влияние на категорию значимое, сигнал и пример обществу четкий.

Хотите поддержать бизнес – выдайте эти деньги направленно тем секторам экономики, которые в них нуждаются . Это точно не мобильные операторы, не «Укрзализныця», которые и так прибыльны.

Есть много вариантов, кроме бизнеса, которые требуют обсуждения: начиная от защиты энергетики, грантов на энергонезависимость, развития украинского искусства, дооборудования укрытий или улучшения качества учебной базы в сельских школах.

Выглядит так, будто власть недооценивает зрелость общества. Надеюсь, первая реакция общества дала четкий сигнал всем, кто принимал это решение: украинское общество уже не такое, как в начале 2000-х.

Нация становится осознанной и видит популизм и неэффективность. И не нуждается в оскорбительных подачках на фоне многомиллионных коррупционных скандалов.

Искренне верю, что появится сила и воля власти направить эти деньги в более полезное русло.