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Фінансовий комітет Верховної Ради напрацював пропозиції щодо змін у системі пільгового кредитування для військовослужбовців. Серед ключових ініціатив – запровадження фіксованих кредитних лімітів та розробка механізму компенсації банкам за втрати, пов’язані з безвідсотковими позиками. Що пропонують депутати?
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Завтра, 24 червня, фінансовий комітет Ради представить проєкт рішення про зміни до пільгового кредитування для військовослужбовців. Документ є у розпорядженні Forbes Ukraine.
Ключова пропозиція – встановити чіткий обсяг кредитного ліміту для військовослужбовців. Таку ідею на попередньому засіданні фінкомітету 9 червня запропонував співзасновник monobank Олег Гороховський.
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