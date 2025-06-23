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Ліміти і компенсація. Депутати знайшли рішення проблеми кредитів для військових. Forbes Ukraine дізнався, що вони пропонують Кабміну та банкам

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes
Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

2 хв читання

Кредити військовим /Shutterstock

Фінансовий комітет Верховної Ради напрацював пропозиції щодо змін у системі пільгового кредитування для військовослужбовців Фото Shutterstock

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Фінансовий комітет Верховної Ради напрацював пропозиції щодо змін у системі пільгового кредитування для військовослужбовців. Серед ключових ініціатив – запровадження фіксованих кредитних лімітів та розробка механізму компенсації банкам за втрати, пов’язані з безвідсотковими позиками. Що пропонують депутати?

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Завтра, 24 червня, фінансовий комітет Ради представить проєкт рішення про зміни до пільгового кредитування для військовослужбовців. Документ є у розпорядженні Forbes Ukraine.

Ключова пропозиція – встановити чіткий обсяг кредитного ліміту для військовослужбовців. Таку ідею на попередньому засіданні фінкомітету 9 червня запропонував співзасновник monobank Олег Гороховський. 

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