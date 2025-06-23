Фінансовий комітет Верховної Ради напрацював пропозиції щодо змін у системі пільгового кредитування для військовослужбовців. Серед ключових ініціатив – запровадження фіксованих кредитних лімітів та розробка механізму компенсації банкам за втрати, пов’язані з безвідсотковими позиками. Що пропонують депутати?