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Депутати та банки взялися за розвʼязання проблеми пільгового кредитування для військових. Серед пропозицій – покласти це зобовʼязання на самі банки та зміни до законодавства. Чи близьке розвʼязання проблеми?
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