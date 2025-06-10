Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

Заклик до відповідальності та заяви про популізм. Депутати, НБУ, mono та ПриватБанк обговорили проблему кредитів військових. Чи наблизились засідачі до рішення?

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

3 хв читання

Військові, кредити, Нацбанк /Ілюстрація Shutterstock

Проблеми кредитування військових Фото Ілюстрація Shutterstock

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:18 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:18

Депутати та банки взялися за розвʼязання проблеми пільгового кредитування для військових. Серед пропозицій – покласти це зобовʼязання на самі банки та зміни до законодавства. Чи близьке розвʼязання проблеми?

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні