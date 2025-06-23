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Финансовый комитет Верховной Рады разработал предложения по изменениям в системе льготного кредитования для военнослужащих. Среди ключевых инициатив – введение фиксированных кредитных лимитов и разработка механизма компенсации банкам за потери, связанные с беспроцентными ссудами. Что предлагают депутаты?
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Завтра, 24 июня, финансовый комитет Рады представит проект решения об изменениях в льготном кредитовании для военнослужащих. Документ есть в распоряжении Forbes Ukraine.
Ключевое предложение – установить четкий объем кредитного лимита для военнослужащих. Такую идею на предварительном заседании финкомитета 9 июня предложил соучредитель monobank Олег Гороховский.
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