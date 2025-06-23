Финансовый комитет Верховной Рады разработал предложения по изменениям в системе льготного кредитования для военнослужащих. Среди ключевых инициатив – введение фиксированных кредитных лимитов и разработка механизма компенсации банкам за потери, связанные с беспроцентными ссудами. Что предлагают депутаты?