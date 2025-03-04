Туск підтвердив призупинення постачань військової допомоги США через хаб у Польщі

Звіти з кордону і хабу американської допомоги в Польщі підтверджують повідомлення про призупинення допомоги США для України. Про це сказав очільник польського уряду Дональд Туск, пише «Укрінформ» 4 березня.

Ключові факти

Перед початком засідання Ради міністрів Польщі Туск нагадав про рішення США призупинити допомогу Україні та про можливий початок скасування американською стороною санкцій проти Росії.

«Сьогодні у нас немає підстав вважати, що це лише слова. Зрештою доповіді, які надходять з кордону, з нашого хабу в Ясьонці, теж підтверджують декларації американської сторони», – заявив Туск.

Він зазначив, що це «ставить Україну, Європу і Польщу в складну ситуацію, якій потрібно якось зарадити».

За його словами, зараз перед Польщею та Європою стоять «найбільші за кількадесят років виклики» у питаннях безпеки.

Польський прем’єр додав, що з цього приводу нещодавно було проведено зустріч у Лондоні, де більшість лідерів погодилися з тим, що потрібно посилювати оборонні витрати, а також допомогу для України.

Контекст

Президент США Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні через кілька днів після конфлікту з президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, повідомив Bloomberg із посиланням на високопосадовця Міноборони США.

Західні чиновники вважають, що після цього рішення ЗСУ зможуть вести бойові дії в нинішньому темпі «протягом кількох тижнів, можливо, до літа», повідомив CNN.

За словами європейських лідерів, Трамп таким чином намагається тиснути на Зеленського, щоб той вибачився та підписав угоду про видобуток корисних копалин.

На це вже відреагував Кремль. Речник Путіна заявив, що рішення Трампа «стане найкращим внеском у встановлення миру».

Водночас премʼєр Денис Шмигаль повідомив, що військова підтримка від США триває, і Україна сподівається на її продовження.