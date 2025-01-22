«Невеликий, але стабільний ринок». Що чекає «Київстар» на біржі Nasdaq? Відповідають топи Horizon, Dragon та Flyer One Ventures

Чи допоможе «Київстар» вихід на американську біржу Nasdaq залучити нові інвестиції та дистанціюватися від складнощів через підсанкційних власників? Та що це значить для інших українських компаній? Розбір Forbes Ukraine.

Останній вихід української компанії на світові фондові біржі відбувся у 2013 році. Тоді виробник круп Cereal Planet розмістив свої акції на Варшавській фондовій біржі (WSE), залучивши понад $150 млн.

Більш ніж через десть років найбільший телекомоператор «Київстар» має наміри вийти на американську біржу Nasdaq.«Київстар» вийде на біржу шляхом обʼєднання зі SPAC-компанією, якою володіє американська Cohen Circle.