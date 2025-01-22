«Невеликий, але стабільний ринок». Що чекає «Київстар» на біржі Nasdaq? Відповідають топи Horizon, Dragon та Flyer One Ventures

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Чи допоможе «Київстар» вихід на американську біржу Nasdaq залучити нові інвестиції та дистанціюватися від складнощів через підсанкційних власників? Та що це значить для інших українських компаній? Розбір Forbes Ukraine.
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Останній вихід української компанії на світові фондові біржі відбувся у 2013 році. Тоді виробник круп Cereal Planet розмістив свої акції на Варшавській фондовій біржі (WSE), залучивши понад $150 млн.
Більш ніж через десть років найбільший телекомоператор «Київстар» має наміри вийти на американську біржу Nasdaq.«Київстар» вийде на біржу шляхом обʼєднання зі SPAC-компанією, якою володіє американська Cohen Circle.
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