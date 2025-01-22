«Небольшой, но стабильный рынок». Что ждет «Киевстар» на бирже Nasdaq? Отвечают топы Horizon, Dragon и Flyer One Ventures

Поможет ли «Киевстару» выход на американскую биржу Nasdaq привлечь новые инвестиции и дистанцироваться от сложностей из-за подсанкционных владельцев? И что это означает для других украинских компаний? Разбор Forbes Ukraine.

Последний выход украинской компании на мировые фондовые биржи состоялся в 2013 году. Тогда производитель круп Cereal Planet разместил свои акции на Варшавской фондовой бирже (WSE) и привлек свыше $150 млн.

Более чем через 10 лет крупнейший телеком-оператор «Киевстар» намерен выйти на американскую биржу Nasdaq. «Киевстар» выйдет на биржу путем объединения со SPAC-компанией, которой владеет американская Cohen Circle.