Нові перепони та штрафи. Польща посилила контроль за перевезеннями. Тепер у системі SENT потрібно реєструвати не лише вантажі з «чутливими товарами». Як це вплине на українських логістів? Розповідає Олександр Кирилюк

Польща продовжує обмежувати доступ України до свого та ринку ЄС. Тепер, щоб заїхати в країну з будь-яким товаром, перевізники з третіх країн зобов’язані реєструватися на польській платформі SENT. З якими проблемами українські логісти можуть зіткнутись вже найближчим часом? Розповідає операційний директор групи логістичних компаній ZAMMLER Олександр Кирилюк

З 1 листопада для перетину кордону Польщі перевізники з третіх країн незалежно від типу вантажу зобов’язані реєструватись у польській державній електронній платформі SENT. Йдеться як про двосторонні рейси, так і про транзитні перевезення територією цієї країни. Раніше вимога поширювалась лише на «чутливі товари». Наприклад, такі, що можуть становити небезпеку для довкілля: пальне, газ, мазут, спирт.

Платформа SENT – нюанси реєстрації

Зареєструвати заявку на рейс у SENT потребує часу. Потрібно вказати чималу кількість даних: відправника й отримувача вантажу, інформацію про автівку, перевізника, водіїв, адреси. На тиждень деколи потрібно внести три такі заявки на одну автівку – це експортний рейс, імпортний рейс чи навіть переїзд територією Польщі з точки А в точку Б. Польські органи контролю хочуть бачити рух навіть порожніх вантажівок.

З досвіду нашої компанії, на внесення однієї заявки менеджер витрачає щонайменше 15 хвилин. Для компанії з парком 100–150 машин – це серйозне додаткове навантаження.

За неправильно внесені чи помилкові дані польські органи контролю можуть накладати на логістів чималі штрафи: від 5000 злотих (це понад 50 000 грн) до 12 000 злотих (понад 120 000 грн) залежно від порушення.

Однак додаткові людські ресурси та ризик штрафів – не єдина проблема. Всі вантажівки, що реєструються у системі SENT, повинні мати GPS-трекери, щоб польська система могла відстежувати рух транспорту. Зв’язок має бути безперебійний протягом усього маршруту.

Перевізники здебільшого не готові до таких змін. До того ж система GPS має бути верифікована польською стороною. Багато ж машин не оснащені такими трекерами.

Є кілька виходів. Перший – закупити додаткові GPS-пристрої, що коштують до €100. Другий – використовувати штатний GPS-трекер, якщо автівка ним оснащена. Третій, тимчасовий – приєднуватися до GPS-сигналу смартфона водія. Але є проблема – зв’язок і сигнал можуть бути нестабільними. Відсутність передавання даних вважатиметься порушенням, за це також можна отримати штраф.

Реакція ринку не забарилася

Польські пункти пропуску – це основні ворота України до Європи. Двосторонні та транзитні вантажні перевезення до Польщі становлять 60% всіх вантажних автомобільних перевезень України, згідно з даними державного сервісу «єЧерга», де можна порівняти кількість перетинів кордону певної країни вантажними автомобілями.

У зв’язку з нововведенням у перші тижні листопада можливі перебої з логістикою. Більшість перевізників ще не розібрались, як правильно оформлювати заявки у SENT. Деякі логісти очікують, коли поїдуть перші вантажівки та стане зрозуміло, наскільки врегульований процес перевірки та чи жорсткими будуть штрафні санкції.

На папері все просто. Ми вивчали всі ці інструкції. Але коли фактично стикаєшся з внесенням даних, то завжди є ризик помилки. Наприклад, неправильно вказати локацію відвантаження/розвантаження або помилитися з цифрами GPS-даних авто.

Вже зараз відчутний дефіцит транспорту на ринку вантажних перевезень до і з Польщі, а також транзитних перевезень. За тиждень вартість на маршруті зросла на 20-25%. Ніхто не знає, чого очікувати. Через це машини простоюють. Деякі компанії вирішили перечекати й не відправили свої автівки в Європу на цей та наступний тиждень. Можуть бути не масштабні, але все ж таки перебої з доставленням товарів.

Один з варіантів, яким можуть скористатися логістичні компанії, – відправляти машини в об’їзд Польщі. Щоб не оформлювати заявок і не проходити додатковий контроль, ним скористаються ті, хто зараз їде з Європи в Україну.

Причини посилення контролю

Своє рішення польський уряд пояснює необхідністю посилити контроль за переміщенням товарів. І це ще не всі обмеження Польщі.

З 1 січня 2025 року всі європейські перевізники, які виконуватимуть двосторонні або транзитні перевезення через Польщу в треті країни, зокрема й в Україну, також будуть зобов’язані вносити свої дані в систему SENT. Внутрішніх європейських перевезень це не торкнеться. Якщо ж машина виїжджає за межі ЄС через Польщу, то обов’язково потрібно реєструватися.

Не зовсім зрозуміло, для чого потрібна ця додаткова інформація польській стороні. Всі дані й так є в митних базах: країна-походження товару, експортер, імпортер, перевізник, документація. Цей моніторинг вже присутній.

Можливо, таким чином Польща намагається лобіювати власний автопарк і збільшити частку своїх перевізників, які виконують рейси у треті країни. До повномасштабної війни їхня частка на ринку становила 30–40%, згідно з даними Мінінфраструктури України. Нині більшість таких перевезень, до 90%, здійснюють українці.

Нові правила на ринку вантажних перевезень виникають уже не вперше. Польща та ЄС вже вводили процедури, які ускладнювали роботу логістів.

У липні 2023 року в Польщі набув чинності закон про відрядження водіїв на автомобільному транспорті. Відтоді оформлювати документи треба у письмовій формі та завіряти польським електронним підписом.

А 20 червня 2024 року Україна та Євросоюз продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, де зʼявилось багато нових вимог. Йдеться про наявність на борту: ліцензії на перевезення у паперовому вигляді, документів на вантаж навіть для порожнього транспорту, документів для підтвердження типу перевезення, заявки для повернення порожньої вантажівки. Додаткове ж посилення вимог – це продовження лінії тотального контролю.