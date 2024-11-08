Новые препятствия и штрафы. Польша ужесточила контроль за перевозками. Теперь в SENT нужно регистрировать не только грузы с чувствительными товарами. Как это отразится на украинских логистах? Рассказывает Александр Кирилюк

Польша продолжает ограничивать доступ Украины к своему и рынку ЕС. Теперь, чтобы въехать в страну с любым товаром, перевозчики из третьих стран обязаны регистрироваться на польской платформе SENT. С какими проблемами украинские логисты могут столкнуться в ближайшее время? Рассказывает операционный директор группы логистических компаний ZAMMLER Александр Кирилюк

С 1 ноября для пересечения границы Польши перевозчики из третьих стран, независимо от типа груза, обязаны регистрироваться в польской государственной электронной платформе SENT. Речь идет как о двусторонних рейсах, так и о транзитных перевозках по территории этой страны. Ранее требование распространялось только на «чувствительные товары». Например, такие, которые могут представлять опасность для окружающей среды: горючее, газ, мазут, спирт.

Платформа SENT – нюансы регистрации

Регистрирование заявки на рейс в SENT требует времени. Нужно указать немалое количество данных: отправителя и получателя груза, информацию об автомобиле, перевозчике, водителе, адреса. За неделю иногда нужно внести три таких заявки на один автомобиль – это экспортный рейс, импортный рейс или даже переезд по территории Польши из точки А в точку Б. Польские органы контроля хотят видеть движение даже пустых грузовиков.

По опыту нашей компании, на внесение одной заявки менеджер тратит не менее 15 минут. Для компании с парком 100–150 машин – это серьезная дополнительная нагрузка.

За неправильно внесенные или ошибочные данные польские органы контроля могут налагать на логистов немалые штрафы: от 5000 злотых (это более 50 000 грн) до 12 000 злотых (более 120 000 грн) в зависимости от нарушения.

Однако дополнительные человеческие ресурсы и риск штрафов – не единственная проблема. Все грузовики, регистрируемые в системе SENT, должны иметь GPS-трекеры, чтобы польская система могла отслеживать движение транспорта. Связь должна быть бесперебойной на протяжении всего маршрута.

Перевозчики в большинстве своем не готовы к таким изменениям. К тому же система GPS должна быть верифицирована польской стороной.

Есть несколько выходов. Первый – закупить дополнительные GPS-устройства, которые стоят до €100. Второй – использовать штатный GPS-трекер, если автомобиль им оснащен. Третий, временный – подключаться к GPS-сигналу смартфона водителя. Но есть проблема – связь и сигнал могут быть нестабильны. Отсутствие передачи данных будет считаться нарушением, за это также можно получить штраф.

Реакция рынка не заставила себя ждать

Польские пункты пропуска – это основные ворота Украины в Европу. Двусторонние и транзитные грузовые перевозки в Польшу составляют 60% всех грузовых автомобильных перевозок Украины, согласно данным государственного сервиса «єЧерга», где можно сравнить количество пересечений границы определенной страны грузовыми автомобилями.

В связи с новшеством в первые недели ноября возможны перебои с логистикой. Большинство перевозчиков еще не разобралось, как правильно оформлять заявки в SENT. Некоторые логисты ожидают, когда поедут первые грузовики и станет понятно, насколько урегулирован процесс проверки и жестки штрафные санкции.

На бумаге все просто. Мы изучали эти инструкции. Но когда фактически сталкиваешься с внесением данных, всегда есть риск ошибки. Например, можно неправильно указать локацию отгрузки/разгрузки или ошибиться с цифрами GPS данных авто.

Уже сейчас ощутим дефицит транспорта на рынке грузовых перевозок в Польшу и из Польши, а также транзитных перевозок. За неделю стоимость по маршруту выросла на 20-25%. Никто не знает, чего ждать. Поэтому машины простаивают. Некоторые компании решили переждать и не отправили свои автомобили в Европу на эту и следующую недели. Могут быть не масштабные, но все же перебои с доставкой товаров.

Один из вариантов, которым могут воспользоваться логистические компании – отправлять машины в объезд Польши. Чтобы не оформлять заявок и не проходить дополнительный контроль, им воспользуются те, кто сейчас уезжает из Европы в Украину.

Причины усиления контроля

Свое решение польское правительство объясняет необходимостью усилить контроль над перемещением товаров. И это еще не все ограничения Польши.

С 1 января 2025 года все европейские перевозчики, которые будут выполнять двусторонние или транзитные перевозки через Польшу в третьи страны, в том числе и в Украину, также будут обязаны вносить свои данные в систему SENT. Внутренних европейских перевозок это не коснется. Если же машина выезжает за пределы ЕС через Польшу, обязательно нужно зарегистрироваться.

Не совсем понятно, для чего нужна эта дополнительная информация польской стороне. Все данные и так есть в таможенных базах: страна происхождения товара, экспортер, импортер, перевозчик, документация. Этот мониторинг уже присутствует.

Возможно, таким образом Польша пытается лоббировать свой автопарк и увеличить долю своих перевозчиков, выполняющих рейсы в третьи страны. До полномасштабной войны их доля на рынке составляла 30-40%, согласно данным Мининфраструктуры Украины. Сейчас большинство таких перевозок до 90% осуществляют украинцы.

Новые правила на рынке грузовых перевозок возникают не в первый раз. Польша и ЕС уже вводили процедуры, усложняющие работу логистов.

В июле 2023-го в Польше вступил в силу закон о командировке водителей на автомобильном транспорте. С тех пор оформлять документы следует в письменной форме и заверять польской электронной подписью.

А 20 июня 2024 года Украина и Евросоюз продолжили действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок, где появилось множество новых требований. Речь идет о наличии на борту: лицензии на перевозку в бумажном виде, документов на груз даже для пустого транспорта, документов для подтверждения типа перевозки, заявки на возврат пустого грузовика. Дополнительное усиление требований – это продолжение линии тотального контроля.