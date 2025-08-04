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Ситуація з платіжним балансом України, який фіксує різницю між експортом та імпортом, продовжує погіршуватися. У червні зафіксовано історичний антирекорд – мінус $5,1 млрд. Чому картина є ще більш тривожною? Про це – у розборі Forbes Ukraine
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У червні дефіцит зовнішньої торгівлі перевищив $5 млрд, вперше за історію України. І це не сюрприз, оскільки наростання торгових антирекордів неодноразово фіксувалося і раніше. Причому імпорт пришвидшується на тлі сповільнення внутрішнього попиту.
Що відбувається та чи буде зовнішня торгівля і надалі встановлювати нові антирекорди?
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