Ситуація з платіжним балансом України, який фіксує різницю між експортом та імпортом, продовжує погіршуватися. У червні зафіксовано історичний антирекорд – мінус $5,1 млрд. Чому картина є ще більш тривожною? Про це – у розборі Forbes Ukraine

У червні дефіцит зовнішньої торгівлі перевищив $5 млрд, вперше за історію України. І це не сюрприз, оскільки наростання торгових антирекордів неодноразово фіксувалося і раніше. Причому імпорт пришвидшується на тлі сповільнення внутрішнього попиту.

Що відбувається та чи буде зовнішня торгівля і надалі встановлювати нові антирекорди?