Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:29 хвилин
Після підписання угоди про критичні мінерали Київ та Вашингтон обговорюють наступний крок – співпрацю в дроновій сфері. Ідею лобіює сенатор Ліндсі Грем, близький до нового президента США. Яка роль дронової угоди й що Україна може запропонувати?
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.