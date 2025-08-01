Після підписання угоди про критичні мінерали Київ та Вашингтон обговорюють наступний крок – співпрацю в дроновій сфері. Ідею лобіює сенатор Ліндсі Грем, близький до нового президента США. Яка роль дронової угоди й що Україна може запропонувати?