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Цінність для Трампа від «королів дронів». Деталей анонсованої Зеленським Drone-deal із США поки не знають навіть українські виробники. Чи дійсно це може зацікавити американців

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes
Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

4 хв читання

Дрон-діл із США /Антон Забєльський для Forbes Ukraine

США можуть бути зацікавлені в українських FPV-дронах, каже головред Defence Express Олег Катков Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

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Після підписання угоди про критичні мінерали Київ та Вашингтон обговорюють наступний крок – співпрацю в дроновій сфері. Ідею лобіює сенатор Ліндсі Грем, близький до нового президента США. Яка роль дронової угоди й що Україна може запропонувати?

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