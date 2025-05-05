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«Фонд «Змій Горинич» чи «політичний місток для інвестицій»? Рада готується ратифікувати угоду зі США про надра. Що депутати думають про таке партнерство

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes
Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

5 хв читання

Видобуток нафти, корисні копалина, угода про надра зі США /Getty Images

Getty Images

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Угода про надра зі США дозволяє Україні зберегти партнерство з Вашингтоном, купувати в Штатів зброю і, можливо, збільшити зовнішні інвестиції в майбутньому. Та вона може обмежити як конкуренцію, так і навіть Конституцію України. Такі попередні висновки про угоду з адміністрацією Трампа в українських депутатів, яких опитав Forbes Ukraine. Які думки мають парламентарі перед ратифікацією угоди зі США? 

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