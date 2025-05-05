«Фонд «Змій Горинич» чи «політичний місток для інвестицій»? Рада готується ратифікувати угоду зі США про надра. Що депутати думають про таке партнерство

Угода про надра зі США дозволяє Україні зберегти партнерство з Вашингтоном, купувати в Штатів зброю і, можливо, збільшити зовнішні інвестиції в майбутньому. Та вона може обмежити як конкуренцію, так і навіть Конституцію України. Такі попередні висновки про угоду з адміністрацією Трампа в українських депутатів, яких опитав Forbes Ukraine. Які думки мають парламентарі перед ратифікацією угоди зі США?