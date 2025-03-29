«Загублені» понад 100 млрд грн, «джентрифікація» зростання та курс гривні. П'ять секретів нового макропрогнозу МВФ для України

В рамках сьомого перегляду програми EFF 28 березня МВФ оприлюднив оновлений макроекономічний прогноз. Тепер Фонд очікує трохи менші темпи зростання ВВП та трохи вищу інфляцію, зміни помірні. Але не без сюрпризів. Аналітичний розбір прогнозу МВФ від Forbes Ukraine.

МВФ прогнозує уповільнення зростання до 2%

У тексті оновленого прогнозу зазначається про зростання економіки на 2–3% у 2025 році. Але якщо «перезібрати» макроекономічний прогноз МВФ із його наведених компонентів, то стає очевидно, що насправді фахівці Фонду прогнозують 2%, який «джентрифіковано» позитивнішим діапазоном 2–3%.