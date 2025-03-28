Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила сьомий перегляд програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) та затвердила Україні восьмий транш у розмірі $400 млн. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 28 березня.

Ключові факти

«Разом з цим траншем підтримка Державного бюджету України з боку МВФ під час війни в межах цієї програми складе понад $10 млрд», — написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Розмір траншу зменшено з запланованих $0,9 млрд до $0,4 млрд, зважаючи на прохання української сторони змінити структуру виплат за програмою EFF та перенести фінансування на майбутні перегляди.

Контекст

Місія МВФ тиждень працювала в Києві та Варшаві з 20 лютого 2025 року. Угода на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA) щодо 7-го перегляду EFF була досягнута 28 лютого.

Фонд та Україна схвалили угоду про програму EFF з доступом до фінансування у розмірі $15,4 млрд 31 березня 2023 року. Вона передбачає виділення траншів за результатами щоквартальних переглядів.

Наразі Україна отримала вже сім траншів загальним обсягом $9,8 млрд, останній – $1,1 млрд у грудні 2024. З надходженням восьмого траншу об’єм залученого фінансування перетне позначку в $10 млрд.

На цей рік заплановано чотири перегляди, що розблокують $2,7 млрд для України. Початково ця сума складала близько $1,8 млрд за двома переглядами в 2025.

Україна в 2024 отримала $5,3 млрд від МВФ в рамках Програми та сплатила $3,2 млрд за погашення та обслуговування кредитного портфелю. Цього року плата за погашення та обслуговування становитиме $3 млрд, з цього обсягу вже сплачено $1,1 млрд, свідчать розрахунки Forbes Ukraine.