Директор НАБУ Семен Кривонос і керівник САП Олександр Клименко виступили «категорично проти» ухваленого парламентом законопроєкту №12414, що обмежує незалежність антикорупційних органів, і закликали президента Володимира Зеленського його не підписувати. Про це вони заявили на брифінгу 22 липня.

Деталі

Ухвалений законопроєкт фактично знищує незалежність НАБУ і САП, підриваючи антикорупційну інфраструктуру, створену після Євромайдану, заявив директор НАБУ Семен Кривонос.

Він наголосив, що ухвалення закону загрожує не лише боротьбі з топкорупцією, а й євроатлантичному курсу України.

Очільник НАБУ закликав голову держави ветувати законопроєкт, «поки ще є така можливість».

Цитата

«Хочу підкреслити, що ми вітаємо контррозвідувальні заходи, які проводяться Службою безпеки України, з повагою ставимося до будь-якої роботи наших колег-правоохоронців, але точно підкреслюємо, що подібні дії не можуть бути підставою для знищення антикорупційної інституції», – заявив Кривонос.

Контекст

22 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження незалежності НАБУ та САП. Якщо президент Володимир Зеленський підпише цей законопроєкт, то антикорупційні органи стануть залежними від рішень генпрокурора.

21 липня СБУ, ДБР за підтримки Офісу генпрокурора провели понад 70 обшуків у співробітників НАБУ. За інформацією бюро, обшуки проходять у справах, у яких фігурують принаймні 15 їхніх співробітників. «Слідчі дії проводяться без судових ухвал», – йдеться у релізі НАБУ. Справи, за якими проводяться обшуки, є досить різними. Частина з них включають серйозні підозри у співпраці топпосадовців НАБУ з Росією. Інші – стосуються ДТП за участю співробітників бюро, що сталися ще у 2023 та 2021 роках. З чим пов’язані обшуки та які наслідки вони матимуть для НАБУ та САП, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.