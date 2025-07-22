Обшуки в НАБУ та САП паралізували роботу антикорупційних бюро та прокуратури й викликали занепокоєння Заходу. Про цю спецоперацію СБУ вже заговорили в світових ЗМІ. Тепер Верховна Рада готується ухвалити законопроєкт , який посилює вплив генпрокурора на антикорвертикаль. Головне з матеріалів Bloomberg та Reuters до подій у ВР. Матеріал оновлюється

Українські спецслужби затримали співробітників головного антикорупційного органу країни НАБУ та провели десятки обшуків. У НАБУ назвали цю операцію надмірною та такою, що фактично паралізувала його діяльність, пише Reuters.

СБУ затримала одного працівника НАБУ за підозрою у шпигунстві на користь Росії та ще одного — через підозру у бізнес-зв’язках із Росією. Щонайменше 15 детективів НАБУ стали обʼєктами обшуків, значна частина яких, за даними Бюро, повʼязана з дорожньо-транспортними пригодами та не має відношення до Росії, зазначає Bloomberg.

Обшуки показують масштабний тиск влади на антикорупційні органи, зазначають в Transparency International і закликають президента України Володимира Зеленського гарантувати їхню незалежність. Посли країн G7 заявили про «серйозне занепокоєння» подіями в НАБУ та планують обговорити це з керівництвом України, пише Bloomberg.

Служба безпеки та ОГП викрили агентурне проникнення Росії до Національного антикорупційного бюро України. Фото Пресслужба СБУ

Справа Чернишова та Шабуніна

НАБУ було створено у 2015 році у відповідь на вимоги міжнародних донорів та громадянського суспільства розслідувати корупцію серед високопосадовців, але постійно зазнавало політичного тиску, пише Bloomberg.

У червні 2025-го НАБУ оголосило про підозру колишньому віцепремʼєр-міністру України Олексію Чернишову у справі про корупцію. Сам Чернишов відкинув усі звинувачення.

У липні 2025-го Державне бюро розслідувань висунуло звинувачення голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну в ухиленні від військової служби. Це викликало побоювання щодо можливості політичної помсти, додає Bloomberg.

Шабунін та його соратники розцінили ці звинувачення як політичну помсту Офісу президента Володимира Зеленського за викриття корупції серед посадовців, пише Reuters.

Результати обшуків

СБУ затримала нібито агента російської розвідки, який працював усередині НАБУ та передавав інформацію своїм кураторам щонайменше 60 разів, повідомляє пресслужба СБУ. Також затримали старшого детектива НАБУ за підозрою у посередництві при продажу його батьком технічної коноплі до Росії.

Окремо СБУ заявила про зв’язки високопосадовців НАБУ з колишнім народним депутатом від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Федором Христенком, який виїхав з України після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, передає Reuters.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозри трьом співробітникам НАБУ у справах про ДТП дворічної і чотирирічної давнини, зазначає Reuters. Ризик проникнення агентів агресорської держави існує для будь-якого державного органу, але це не може бути виправданням для зупинки роботи всієї інституції, пише Bloomberg з посиланням на НАБУ.

СБУ задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони екс-президента України Віктора Януковича з боку фігуранта. Фото Пресслужба СБУ

СБУ без офіційного повідомлення здійснила перевірку офісу САП, отримавши доступ до інформації про всі оперативні заходи антикорупційних органів, за інформацією САП. Це створює ризики витоку даних про поточні розслідування, зазначає Bloomberg.

СБУ у відповідь заперечила, що мала повний доступ до даних прокуратури, та наголосила, що її комплексна перевірка проводилася відповідно до чинного законодавства.

Що далі

Ця хвиля затримань, ймовірно, поставить під питання прихильність України щодо боротьби з корупцією у момент, коли президент Володимир Зеленський намагається переконати західних союзників зберегти військову підтримку на четвертому році повномасштабного вторгнення Росії, коментує Bloomberg.

Звинувачення проти детективів НАБУ настільки широкі й суперечливі, що вказують на приховані мотиви операції, і закликають Зеленського публічно гарантувати незалежність антикорупційних інституцій.

Ситуація навколо НАБУ привертає особливу увагу західних партнерів України. Як зауважує один із представників західного посольства, за розвитком ситуації стежать дуже уважно, підсумовує Bloomberg.

Доповнено о 15:02.

Верховна Рада підтримала ініціативу Офісу президента України щодо посилення контролю над незалежними антикорупційними органами країни – крок, який критики називають спробою надати команді Володимира Зеленського більше впливу на розслідування, пише FT.

Депутати проголосували за законопроєкт №12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та його партнера САП, кажуть чотири депутати та посадовці, знайомі з перебігом голосування, з якими поспілкувалася Financial Times. Законопроєкт набрав 263 голоси, а ще одним голосуванням 246 депутатів схвалили негайне направлення закону президенту на підпис.

Спроба підпорядкувати НАБУ виконавчій владі – останній крок у низці дій проти проєвропейських активістів та антикорупційних кампаній, що викликали застереження щодо «повзучого авторитаризму» в умовах воєнного стану та занепокоєння західних партнерів України, підсумовує FT.

Депутат із близького до президента кола зазначив FT, що ліквідація органів, які підтримують західні партнери України, може створити проблеми для Києва в критичний момент, оскільки «нам потрібні гроші». Однак фракція «Слуги народу» отримала вказівку від керівництва якнайшвидше ухвалити закон, щоб президент міг його оперативно підписати, пише FT.