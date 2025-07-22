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Несмотря на общественное возмущение, Верховная Рада 22 июля приняла законопроект №12414, предусматривающий ограничение независимости ключевых антикоррупционных правоохранительных органов – НАБУ и САП. Их руководители уже призвали Владимира Зеленского ветировать его (на момент публикации этого материала он еще не подписал закон).
Forbes Ukraine спросил украинских бизнесменов, как они воспринимают такие действия власти и повлияет ли это на их бизнес-планы и инвестиционную привлекательность Украины
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Прямая речь предпринимателей сокращена и отредактирована для ясности.
Основатель инвестиционной компании EFI Group Игорь Лиски
Доверие – основа цивилизованного общества. Законопроект №12414 [ограничивающий независимость антикоррупционных органов] доверия к государству не прибавляет. Подавление независимости НАБУ и САП разрушает основы общественного договора между властью, бизнесом и гражданами. Ведь независимые антикоррупционные органы являлись залогом искоренения коррупции.
Международные партнеры рассматривают независимость антикоррупционных органов как ключевой индикатор готовности Украины к евроинтеграции. Сегодняшнее решение посылает неправильные сигналы миру и международным инвесторам.
При всем несовершенстве НАБУ годами давало результаты. Сейчас вся ответственность за коррупционные скандалы ляжет на власть в целом и непосредственно на команду президента.
Было бы верно, если бы президент как гарант Конституции и нового общественного договора не подписал этот закон.
Основатель Netpeak Group Артем Бородатюк
Непосредственно на деятельность Netpeak Group это решение не повлияет. Но я не поддерживаю принятие законопроекта №12414 и не понимаю логики его появления. НАБУ и САП в свое время были созданы как независимые органы для расследования коррупционных преступлений без политического или административного давления. САП прошла долгий путь отделения от Офиса генпрокурора, и сейчас мы фактически возвращаемся назад, концентрируя чрезмерные полномочия в одних руках.
При всем моем уважении к недавно возглавившему Генпрокуратуру Руслану Кравченко считаю, что концентрация в одних руках такой большой власти скорее может повредить, чем принести пользу.
Сильные институты должны быть независимы – это принципиальное условие для развития государства и бизнеса. Уменьшение их автономии выглядит шагом в противоположную сторону.
Мы должны развивать ответственность и институционную способность каждого органа в государственной администрации, потому что только так работает развитие.
Директор совета директоров компании «Дарница», соучредитель Zagoriy Foundation Екатерина Загорий
Расцениваю это как удар по доверию как таковому. А именно доверие – главная валюта в воюющей экономике страны.
Бизнес сегодня не просто платит налоги, он удерживает социальную инфраструктуру, инвестирует в будущее, поддерживает войско. Но эта внутренняя мобилизация держится на базовом контракте с государством: честные правила, не имитация реформ.
Разрушение этих правил – это шаг в противоположном направлении. Если власть не вернет ситуацию, это повлияет на устойчивость самих основ экономики.
В государстве должны существовать правила, а не договоренности.
Мой рецепт – делать свое дело сейчас в десять раз лучше. Ибо если слом идет сверху, держать придется бизнесу.
Основатель Inzhur Андрей Журжий
Это отбрасывает нас на 10 лет назад в борьбе с коррупцией и развитии независимых антикоррупционных институтов.
Нам продемонстрировали, что власть хочет иметь лояльных и подконтрольных силовиков, никакие независимые инститы ее не интересуют, и они их боятся.
В свое время судьи Конституционного суда признали часть норм законодательства о декларировании неконституционными и тем самым спасли себя от уголовной ответственности.
Сегодня народные депутаты, разрушая независимость НАБУ и САП, фактически спасают свои шкуры от уголовных преследований за незаконное обогащение и коррупцию. А часть просто не может сказать «нет» своим хозяевам.
Принятые изменения существенно повлияют на инвестпривлекательность страны, и как следствие – негативно повлияют на наш бизнес и желание украинцев инвестировать в Украину.
Соучредитель и CEO Kasta.ua Андрей Логвин
Ликвидация антикоррупционных органов – путь к катастрофе. НАБУ и САП – это важные достижения Революции достоинства. Это маркер демократического общества и баланс власти.
Снос этих институтов – это не просто шаг назад. Это риск потерять международную поддержку и общественное доверие. Что произойдет, если мы ее потеряем – даже думать не хочется.
Не важно, под какими аргументами это решение было «продано» президенту, это стратегическая ошибка, последствия которой будут катастрофическими.
Призываю президента не подписывать законопроект №12414!
Основатель Taf Drones Александр Яковенко
Мы однозначно отрицательно оцениваем любые решения, ограничивающие независимость НАБУ и САП. Независимые антикоррупционные органы – важный залог прозрачности и прогнозируемости ведения бизнеса в стране. Когда такая независимость подрывается, это создает дополнительные риски и неопределенность, непосредственно влияющие на наши бизнес-планы и общую готовность инвестировать.
Это решение может существенно снизить доверие международных партнеров и потенциальных инвесторов, в частности наше, и негативно отразиться на инвестиционной привлекательности Украины.
Поэтому мы внимательно следим за развитием событий и очень надеемся, что власти пересмотрят свои позиции и подтвердят стратегический курс на усиление антикоррупционных институций, а не наоборот.
Основатель компании «Спецтехоснастка» Владимир Лемперт
Это показательный момент. В рамках действующей правовой системы некоторые изменения были предсказуемыми.
На деятельность моего бизнеса это не влияет непосредственно. Но важно, какую реакцию продемонстрируют внешние партнеры, в частности, страны G7 – именно она станет индикатором того, как подобные шаги могут сказаться на общей инвестиционной привлекательности страны.
СЕО агрохолдинга ИМК Александр Вержиховский
Моя личная позиция и мнение категорически негативны. Перечеркнуто десятилетний путь построения независимых антикоррупционных органов в Украине.
Это негативно повлияет на всех нас и на инвестпривлекательность Украины в целом.
Основатель и СЕО Modern Expo Петр Пилипюк
Любые попытки ограничить независимость органов антикоррупционной системы Украины оцениваем негативно, ведь, по своей сути, эти органы должны быть максимально защищены от политического влияния. В то же время для предоставления профессиональных комментариев относительно конкретной ситуации нужны глубокие знания ряда законов и подзаконных актов, которыми мы не располагаем в достаточном объеме.
Это не повлияет на наши бизнес-планы. На инвестиционную привлекательность страны в краткосрочной перспективе также существенно не повлияет, поскольку этот фактор не является ключевым риском при принятии решений относительно инвестирования в Украину.
Соучредитель образовательной онлайн-платформы Prometheus Иван Примаченко
Демонтаж антикоррупционных институций – это больше разворованных государственных средств, закрытая дорога в ЕС и угроза потерять европейскую финансовую помощь на критическом этапе войны, написал Примаченко в Facebook. Но самое плохое – это демотивация всего общества.
В ленте – тысячи сообщений от военных, волонтеров, активистов, граждан, беженцев, которые не могут понять, как это возможно. И если дать этой демотивации закрепиться, последствия могут быть ужасающими.
Еще открыта возможность проявить мудрость и государственную позицию – ветировать законопроект №12414. И этой возможностью нужно воспользоваться.
Материал дополняется.
В подготовке материала участвовали редактор Forbes Ukraine Николай Маранчак и репортер Влада Ясько.
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