Forbes Ukraine спросил украинских бизнесменов, как они воспринимают такие действия власти и повлияет ли это на их бизнес-планы и инвестиционную привлекательность Украины

Несмотря на общественное возмущение, Верховная Рада 22 июля приняла законопроект №12414, предусматривающий ограничение независимости ключевых антикоррупционных правоохранительных органов – НАБУ и САП. Их руководители уже призвали Владимира Зеленского ветировать его (на момент публикации этого материала он еще не подписал закон).

Прямая речь предпринимателей сокращена и отредактирована для ясности.

Основатель инвестиционной компании EFI Group Игорь Лиски

Основатель инвестиционной компании EFI Group Игорь Лиски Фото из личного архива

Доверие – основа цивилизованного общества. Законопроект №12414 [ограничивающий независимость антикоррупционных органов] доверия к государству не прибавляет. Подавление независимости НАБУ и САП разрушает основы общественного договора между властью, бизнесом и гражданами. Ведь независимые антикоррупционные органы являлись залогом искоренения коррупции.

Международные партнеры рассматривают независимость антикоррупционных органов как ключевой индикатор готовности Украины к евроинтеграции. Сегодняшнее решение посылает неправильные сигналы миру и международным инвесторам.

При всем несовершенстве НАБУ годами давало результаты. Сейчас вся ответственность за коррупционные скандалы ляжет на власть в целом и непосредственно на команду президента.

Было бы верно, если бы президент как гарант Конституции и нового общественного договора не подписал этот закон.

Основатель Netpeak Group Артем Бородатюк

Основатель Netpeak Group Артем Бородатюк Фото предоставлено пресс-службой

Непосредственно на деятельность Netpeak Group это решение не повлияет. Но я не поддерживаю принятие законопроекта №12414 и не понимаю логики его появления. НАБУ и САП в свое время были созданы как независимые органы для расследования коррупционных преступлений без политического или административного давления. САП прошла долгий путь отделения от Офиса генпрокурора, и сейчас мы фактически возвращаемся назад, концентрируя чрезмерные полномочия в одних руках.

При всем моем уважении к недавно возглавившему Генпрокуратуру Руслану Кравченко считаю, что концентрация в одних руках такой большой власти скорее может повредить, чем принести пользу.

Сильные институты должны быть независимы – это принципиальное условие для развития государства и бизнеса. Уменьшение их автономии выглядит шагом в противоположную сторону.

Мы должны развивать ответственность и институционную способность каждого органа в государственной администрации, потому что только так работает развитие.

Директор совета директоров компании «Дарница», соучредитель Zagoriy Foundation Екатерина Загорий

Директор совета директоров компании «Дарница», соучредитель Zagoriy Foundation Екатерина Загорий

Расцениваю это как удар по доверию как таковому. А именно доверие – главная валюта в воюющей экономике страны.

Бизнес сегодня не просто платит налоги, он удерживает социальную инфраструктуру, инвестирует в будущее, поддерживает войско. Но эта внутренняя мобилизация держится на базовом контракте с государством: честные правила, не имитация реформ.

Разрушение этих правил – это шаг в противоположном направлении. Если власть не вернет ситуацию, это повлияет на устойчивость самих основ экономики.

В государстве должны существовать правила, а не договоренности.

Мой рецепт – делать свое дело сейчас в десять раз лучше. Ибо если слом идет сверху, держать придется бизнесу.

Основатель Inzhur Андрей Журжий

Основатель Inzhur Андрей Журжий Фото пресслужба Inzhur

Это отбрасывает нас на 10 лет назад в борьбе с коррупцией и развитии независимых антикоррупционных институтов.

Нам продемонстрировали, что власть хочет иметь лояльных и подконтрольных силовиков, никакие независимые инститы ее не интересуют, и они их боятся.

В свое время судьи Конституционного суда признали часть норм законодательства о декларировании неконституционными и тем самым спасли себя от уголовной ответственности.

Сегодня народные депутаты, разрушая независимость НАБУ и САП, фактически спасают свои шкуры от уголовных преследований за незаконное обогащение и коррупцию. А часть просто не может сказать «нет» своим хозяевам.

Принятые изменения существенно повлияют на инвестпривлекательность страны, и как следствие – негативно повлияют на наш бизнес и желание украинцев инвестировать в Украину.

Соучредитель и CEO Kasta.ua Андрей Логвин

Соучредитель и CEO Kasta.ua Андрей Логвин Фото из личного архива

Ликвидация антикоррупционных органов – путь к катастрофе. НАБУ и САП – это важные достижения Революции достоинства. Это маркер демократического общества и баланс власти.

Снос этих институтов – это не просто шаг назад. Это риск потерять международную поддержку и общественное доверие. Что произойдет, если мы ее потеряем – даже думать не хочется.

Не важно, под какими аргументами это решение было «продано» президенту, это стратегическая ошибка, последствия которой будут катастрофическими.

Призываю президента не подписывать законопроект №12414!

Основатель Taf Drones Александр Яковенко

Основатель Taf Drones Александр Яковенко Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Мы однозначно отрицательно оцениваем любые решения, ограничивающие независимость НАБУ и САП. Независимые антикоррупционные органы – важный залог прозрачности и прогнозируемости ведения бизнеса в стране. Когда такая независимость подрывается, это создает дополнительные риски и неопределенность, непосредственно влияющие на наши бизнес-планы и общую готовность инвестировать.

Это решение может существенно снизить доверие международных партнеров и потенциальных инвесторов, в частности наше, и негативно отразиться на инвестиционной привлекательности Украины.

Поэтому мы внимательно следим за развитием событий и очень надеемся, что власти пересмотрят свои позиции и подтвердят стратегический курс на усиление антикоррупционных институций, а не наоборот.

Основатель компании «Спецтехоснастка» Владимир Лемперт

Основатель компании «Спецтехоснастка» Владимир Лемперт Фото из личного архива

Это показательный момент. В рамках действующей правовой системы некоторые изменения были предсказуемыми.

На деятельность моего бизнеса это не влияет непосредственно. Но важно, какую реакцию продемонстрируют внешние партнеры, в частности, страны G7 – именно она станет индикатором того, как подобные шаги могут сказаться на общей инвестиционной привлекательности страны.

СЕО агрохолдинга ИМК Александр Вержиховский

СЕО агрохолдинга ИМК Александр Вержиховский Фото Сергей Пириев для Forbes Ukraine

Моя личная позиция и мнение категорически негативны. Перечеркнуто десятилетний путь построения независимых антикоррупционных органов в Украине.

Это негативно повлияет на всех нас и на инвестпривлекательность Украины в целом.

Основатель и СЕО Modern Expo Петр Пилипюк

Основатель и СЕО Modern Expo Петр Пилипюк

Любые попытки ограничить независимость органов антикоррупционной системы Украины оцениваем негативно, ведь, по своей сути, эти органы должны быть максимально защищены от политического влияния. В то же время для предоставления профессиональных комментариев относительно конкретной ситуации нужны глубокие знания ряда законов и подзаконных актов, которыми мы не располагаем в достаточном объеме.

Это не повлияет на наши бизнес-планы. На инвестиционную привлекательность страны в краткосрочной перспективе также существенно не повлияет, поскольку этот фактор не является ключевым риском при принятии решений относительно инвестирования в Украину.

Соучредитель образовательной онлайн-платформы Prometheus Иван Примаченко

Соучредитель образовательной платформы Prometheus Иван Примаченко

Демонтаж антикоррупционных институций – это больше разворованных государственных средств, закрытая дорога в ЕС и угроза потерять европейскую финансовую помощь на критическом этапе войны, написал Примаченко в Facebook. Но самое плохое – это демотивация всего общества.

В ленте – тысячи сообщений от военных, волонтеров, активистов, граждан, беженцев, которые не могут понять, как это возможно. И если дать этой демотивации закрепиться, последствия могут быть ужасающими.

Еще открыта возможность проявить мудрость и государственную позицию – ветировать законопроект №12414. И этой возможностью нужно воспользоваться.

Материал дополняется.

В подготовке материала участвовали редактор Forbes Ukraine Николай Маранчак и репортер Влада Ясько.