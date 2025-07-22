Деталі

За законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, у другому читанні і в цілому проголосувало 263 народних депутата.

Як голосували фракції: «Слуга народу» – 185; «ЄС» – 3; «Батьківщина» – 15; «Платформа за життя та мир» – 18; «Голос» – 1; «Відновлення України» – 9; «За майбутнє» – 10; «Довіра» – 17.

Інфографіка: Рух "Чесно"

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт направив його на підпис президенту, свідчить картка законопроєкту на сайті парламенту.

Як пояснила голова комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради Анастасія Радіна («Слуга народу»), правками до законопроєкту генпрокурора наділено повноваженнями «бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам».

Радіна вважає катастрофічними для держави наслідки ухвалення цього законопроєкту, який «фактично знищує антикорупційну інфраструктуру України».

Контекст

Вранці 21 липня СБУ, ДБР за підтримки Офісу генпрокурора провели понад 70 обшуків у співробітників НАБУ. За інформацією бюро, обшуки проходять у справах, у яких фігурують принаймні 15 їхніх співробітників. «Слідчі дії проводяться без судових ухвал», – йдеться у релізі НАБУ. Справи, за якими проводяться обшуки, є досить різними. Частина з них включають серйозні підозри у співпраці топпосадовців НАБУ з Росією. Інші – стосуються ДТП за участю співробітників бюро, що сталися ще у 2023 та 2021 роках. З чим пов’язані обшуки та які наслідки вони матимуть для НАБУ та САП, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.