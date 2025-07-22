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Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП. Хто з депутатів проголосував «за»

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження незалежності НАБУ та САП, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Якщо президент Володимир Зеленський його підпише, то антикорупційні органи стануть залежними від рішень генпрокурора.

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Деталі

  • За законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, у другому читанні і в цілому проголосувало 263 народних депутата.
  • Як голосували фракції: «Слуга народу» – 185; «ЄС» – 3; «Батьківщина» – 15; «Платформа за життя та мир» – 18; «Голос» – 1; «Відновлення України» – 9; «За майбутнє» – 10; «Довіра» – 17.
Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП. Хто з депутатів проголосував «за» /Фото 1
Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП. Хто з депутатів проголосував «за» /Фото 2

Інфографіка: Рух "Чесно"

  • Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт направив його на підпис президенту, свідчить картка законопроєкту на сайті парламенту.
  • Як пояснила голова комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради Анастасія Радіна («Слуга народу»), правками до законопроєкту генпрокурора наділено повноваженнями «бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам».
  • Радіна вважає катастрофічними для держави наслідки ухвалення цього законопроєкту, який «фактично знищує антикорупційну інфраструктуру України».

Контекст

Вранці 21 липня СБУ, ДБР за підтримки Офісу генпрокурора провели понад 70 обшуків у співробітників НАБУ. За інформацією бюро, обшуки проходять у справах, у яких фігурують принаймні 15 їхніх співробітників. «Слідчі дії проводяться без судових ухвал», – йдеться у релізі НАБУ. Справи, за якими проводяться обшуки, є досить різними. Частина з них включають серйозні підозри у співпраці топпосадовців НАБУ з Росією. Інші – стосуються ДТП за участю співробітників бюро, що сталися ще у 2023 та 2021 роках. З чим пов’язані обшуки та які наслідки вони матимуть для НАБУ та САП, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

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