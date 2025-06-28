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Генпрокурор Руслан Кравченко, хоче змінити підхід до обшуків у справах бізнесу та провести аудит проваджень відкритих проти підприємців. Він називає захист бізнесу одним зі своїх ключових пріоритетів. Які конкретні зміни пропонує новопризначений генпрокурор?
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«Завдяки тому бізнесу, який сплачує податки, держава й може існувати, – каже очільник Офісу генерального прокурора Руслан Кравченко, 35. – Навіть я отримую зарплату з податків, сплачених бізнесом».
До цього Кравченко майже пів року керував податковою. Рада проголосувала за його призначення генпрокурором 17 червня. В той же день Кравченко мав зустріч з представниками Американської торгівельної палати, після якої вирішив реорганізувати департамент з захисту інвестицій. «Департамент, який збирає скарги, як канцелярія, не потрібен», – вважає Кравченко.
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