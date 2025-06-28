Генпрокурор Руслан Кравченко, хоче змінити підхід до обшуків у справах бізнесу та провести аудит проваджень відкритих проти підприємців. Він називає захист бізнесу одним зі своїх ключових пріоритетів. Які конкретні зміни пропонує новопризначений генпрокурор?

«Завдяки тому бізнесу, який сплачує податки, держава й може існувати, – каже очільник Офісу генерального прокурора Руслан Кравченко, 35. – Навіть я отримую зарплату з податків, сплачених бізнесом».

До цього Кравченко майже пів року керував податковою. Рада проголосувала за його призначення генпрокурором 17 червня. В той же день Кравченко мав зустріч з представниками Американської торгівельної палати, після якої вирішив реорганізувати департамент з захисту інвестицій. «Департамент, який збирає скарги, як канцелярія, не потрібен», – вважає Кравченко.