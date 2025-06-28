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«В більшості випадків обшуки бізнесу не потрібні». Генпрокурор Руслан Кравченко вперше розповів про свої плани на посаді у роботі з бізнесом. Які цілі він ставить?

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

3 хв читання

Генпрокурор, Руслан Кравченко, бізнес /прес-служба

Генпрокурор Руслан Кравченко хоче кардинально змінити підходи до роботи з бізнесом Фото прес-служба

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Генпрокурор Руслан Кравченко, хоче змінити підхід до обшуків у справах бізнесу та провести аудит проваджень відкритих проти підприємців. Він називає захист бізнесу одним зі своїх ключових пріоритетів. Які конкретні зміни пропонує новопризначений генпрокурор? 

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«Завдяки тому бізнесу, який сплачує податки, держава й може існувати, – каже очільник Офісу генерального прокурора Руслан Кравченко, 35. – Навіть я отримую зарплату з податків, сплачених бізнесом». 

До цього Кравченко майже пів року керував податковою. Рада проголосувала за його призначення генпрокурором 17 червня. В той же день Кравченко мав зустріч з представниками Американської торгівельної палати, після якої вирішив реорганізувати департамент з захисту інвестицій. «Департамент, який збирає скарги, як канцелярія, не потрібен», – вважає Кравченко. 

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