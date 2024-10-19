Великий уряд, інфляція та проблеми у торгівлі. Війна вперше почала впливати на позиції України у рейтингу «економічної свободи». Чому відіграти втрачені сорок позицій найближчими роками буде важко

України опустилась на 150-те місце у рейтингу «економічної свободи» та повернулась до групи «економічно невільних країн». На позиціях країни суттєво позначилась війна, через яку зросли державні витрати, пришвидшилася інфляція та обмежилась зовнішня торгівля. Які реформи можуть повернути втрачені позиції?
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Канадський Інститут Фрейзера представив оновлений рейтинг «Економічна свобода у світі», в якому Україна повернулась до групи найбільш економічно невільних країн після того, як вийшла з неї у 2021-му.
Україна опинилась на 150-му місці порівняно зі 113-м роком раніше. По сусідству – Ємен, Лівія, Іран, Аргентина, Мʼянма, Алжир, Сирія, Судан, Зімбабве та Венесуела.
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