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Большое правительство, инфляция и проблемы в торговле. Война впервые начала оказывать влияние на позиции Украины в рейтинге «экономической свободы». Почему отыграть потерянные сорок позиций в ближайшие годы будет тяжело

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

3 хв читання

Украина опустилась на 150-е место в рейтинге «экономической свободы» и вернулась в группу «экономически несвободных стран». Что, кроме войны, мешает стране развиваться и какие реформы могут вернуть утраченные позиции?

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Канадский Институт Фрейзера представил обновленный рейтинг «Экономическая свобода в мире», в котором Украина вернулась в группу наиболее экономически несвободных стран после того, как вышла из нее в 2021 году.

Украина оказалась на 150-м месте по сравнению со 113-м годом ранее. По соседству – Йемен, Ливия, Иран, Аргентина, Мьянма, Алжир, Сирия, Судан, Зимбабве и Венесуэла.

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