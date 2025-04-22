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Водорозділ у Карпатах. Співвласник виробника води «Поляна Купіль» заявив про тиск на бізнес після відмови продати компанію. Що відбувається

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

Володимир Суботовський Микола Кміть /колаж Стася Савеленко

Співвласник компанії «Аква-Поляна» Володимир Суботовський і колишній співвласник МПП «Алекс» Микола Кміть Фото колаж Стася Савеленко

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Два виробника закарпатської мінеральної води «Поляна Купіль» – МПП «Алекс» та «Аква-Поляна» – домовлялись про продаж бізнесу. Замість угоди – суди за торгові марки, арешти свердловин, слідчі дії на виробництвах і публічні звинувачення у тиску. Хто й чому не поділив закарпатську воду?

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