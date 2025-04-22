Водорозділ у Карпатах. Співвласник виробника води «Поляна Купіль» заявив про тиск на бізнес після відмови продати компанію. Що відбувається

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Два виробника закарпатської мінеральної води «Поляна Купіль» – МПП «Алекс» та «Аква-Поляна» – домовлялись про продаж бізнесу. Замість угоди – суди за торгові марки, арешти свердловин, слідчі дії на виробництвах і публічні звинувачення у тиску. Хто й чому не поділив закарпатську воду?
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