Водорозділ у Карпатах. Співвласник виробника води «Поляна Купіль» заявив про тиск на бізнес після відмови продати компанію. Що відбувається

Два виробника закарпатської мінеральної води «Поляна Купіль» – МПП «Алекс» та «Аква-Поляна» – домовлялись про продаж бізнесу. Замість угоди – суди за торгові марки, арешти свердловин, слідчі дії на виробництвах і публічні звинувачення у тиску. Хто й чому не поділив закарпатську воду?