РНБО запровадила санкції проти бізнесмена та співвласника «Кварталу 95» Тімура Міндича. Цьому рішенню передувало розслідування НАБУ та САП стосовно корупції в держкомпанії «Енергоатом». Міндич – один з фігурантів розслідування. Як можуть вплинути введені проти Міндича санкції на його бізнес і діяльність «Кварталу»? Розповідає адвокат, керуючий партнер Юридичної компанії ASA Group Ігор Млечко.

Указом президента Володимира Зеленського №843/2025 від 13 листопада 2025 року введено у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти громадян Ізраїлю – бізнесменів Тімура Міндича та Олександра Цукермана.

Санкції Міндича передбачають максимальний рівень обмежень, серед яких:

Повне блокування активів. Йдеться не лише про майно, яке юридично належить Міндичу, а й про активи, якими він може розпоряджатися опосередковано – через пов’язаних осіб, компанії або трасти.

Повне припинення торговельних операцій. Будь-яка його комерційна діяльність в Україні фактично заморожується.

Обмеження переміщення ресурсів і транзиту територією України. Це стосується логістики, перевезень, польотів – у межах повної зупинки.

Заборона виведення капіталу з України. Блокуються будь-які спроби переказати кошти чи реструктуризувати активи за межі держави.

Зупинення фінансових і економічних зобов'язань. Компанії та контрагенти не зможуть виконувати зобов'язання перед ним, і навпаки.

Зупинення дії всіх ліцензій і дозволів. Якщо на його структури оформлені ліцензії, вони більше не працюють.

Заборона участі в приватизації та оренді державного майна.

Заборона публічних закупівель. Державні замовники/оборонний сектор не зможуть купувати товари чи послуги в компаній, які пов'язані з Міндичем.

Повна заборона на операції з цінними паперами таких осіб. Блокуються будь-які угоди з акціями чи іншими фінансовими інструментами.

Заборона на збільшення статутного капіталу компаній, де Міндич має вплив. Це перекриває можливість перерозподілу часток або змін у структурі власності.

Частка «Кварталу 95»

Тимур Міндич є власником на 50% ТОВ «Квартал 95». Введені санкції стосовно Міндича не означають автоматичної заборони діяльності ТОВ «Квартал 95». Тобто компанія може продовжувати працювати, виробляти контент, укладати договори й отримувати доходи.

Однак частка Міндича стає замороженим активом, і компанія не зможе виплачувати йому дивіденди (виконувати інші фінансові зобов’язання) та проводити операції, які ведуть до фактичного відчуження чи перерозподілу його частки.

Щодо частки самого Міндича у «Кварталі 95» вона фактично паралізована у цивільному обороті. Міндич не може її продати, подарувати або передати. Банки блокуватимуть будь-які операції на його користь. І корпоративний контроль, який він міг здійснювати, стає неможливим.

Особливо важливий пункт санкцій – заборона збільшення статутного капіталу компаній, де санкційна особа має вплив або частку. Це означає, що навіть технічні зміни складу учасників (розмивання частки, додаткові внески, реструктуризація) теж заблоковані.

Строк дії санкцій: три роки чи безстроково

У рішенні щодо Міндича на сьогодні вказано безстроково у контексті позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення. А три роки – щодо інших санкцій.

Але трирічний термін РНБО може продовжити у будь-який момент.

Прецеденти продовження та посилення санкцій в Україні вже були: санкційні списки оновлюються регулярно, і обмеження часто не послаблюються, а навпаки, посилюються.

Кримінально-правовий аспект

Окрім санкційного блоку важливим є кримінально-правовий аспект.

Якщо під час слідства буде встановлено причетність Тимура Міндича до співпраці з РФ або фінансування її інтересів, зокрема, через ведення діамантового бізнесу, його активи можуть потрапити під механізми кримінальної конфіскації.

У такому випадку держава має два інструменти.

Передача активів до АРМА. Якщо корпоративні права можуть бути доказом або предметом злочину, суд може ухвалити рішення про передачу частки Міндича в управління АРМА на час розслідування.

АРМА отримує право управляти активом через залучення управителів.

Конфіскація активу в дохід держави. У разі доведення вини Міндича й ухвалення обвинувального вироку актив може бути остаточно конфіскований у дохід держави. Мова йде не лише про корпоративні права, а й про доходи, отримані від діяльності ТОВ «Квартал 95», якщо слідство доведе їхній зв’язок з кримінальними діями.

Прецеденти вже існують. За останні роки АРМА отримувала в управління активи, пов’язані з російськими олігархами та їхніми структурами, компаніями з ознаками фінансування агресії та бізнесами, які були частиною кримінальних проваджень щодо колабораціонізму чи відмивання коштів.