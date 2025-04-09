Понад пів сотні влучань по двох ТЕС. «Центренерго» оцінило збитки від атак РФ у €250 млн

Навесні 2024 року «Центренерго» стала єдиною компанією, яка була змушена повністю припинити генерацію через масовані атаки.

Збитки ПАТ «Центренерго» від ударів РФ по його обʼєктах склали приблизно €250 млн, однак сума ще уточнюється і може зрости, повідомив керівник генкомпанії Євгеній Гаркавий, пише «Інтерфакс-Україна» 9 квітня.

Ключові факти

«€250 млн – це сума збитків від російських атак, і вона неостаточна», – сказав Гаркавий під час брифінгу в Міністерстві енергетики..

За його словами, «Центренерго» безповоротно втратило 55% потужності, що дорівнює понад 2 ГВт.

«52 влучання було по двох наших ТЕС, на тривалий час ми втратили всі потужності», – додав Гаркавий.

«Центренерго» оперує двома ТЕС — Зміївською та Трипільською, які через влучання під час атак РФ були позбавлені змоги виробляти електроенергію.

Контекст

11 квітня 2024 року російські ракети знищили Трипільску ТЕС компанії в Київській області, а перед цим – Зміївську ТЕС у Харківській області.

Трипільська ТЕС – була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Після виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС Трипільська ТЕС із встановленою потужністю 1800 МВт була найбільшим енергогенеруючим обʼєктом на території Київської області.

У травні минулого року Кабінет міністрів виділив понад 1,5 млрд грн для відбудови Зміївської та Трипільської ТЕС.

Станом на травень 2024 року через повномасштабне вторгнення РФ енергетичний сектор України зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму $56,2 млрд, тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів за принципом «Відбудувати краще, ніж було», становлять $50,5 млрд, свідчила оцінка Київської школи економіки (KSE).

Загальна вартість відновлення України після вторгнення Росії становить $524 млрд, свідчать дані Світового банку.