Українські атаки завдали збитків російській енергетиці щонайменше на $658 млн за пів року – дослідження «Радіо Свобода»

Збитки від українських ударів по російській енергетиці за останні півроку склали як мінімум 60 млрд рублів або $658 млн, йдеться у дослідженні «Радіо Свобода» спільно з Frontelligence Insight від 25 березня. Також за цей період було пошкоджено або повністю знищено десятки російських військових обʼєктів.

Ключові факти

Згідно із дослідженням, реальні збитки російській енергетиці та економіці в цілому можуть бути вищими. Експерти зазначають, що цифра $658 млн – це мінімальна оцінка, заснована на даних, які можна верифікувати – в основному супутникових знімках, а також відео з місць ударів і випадках, коли сама російська сторона підтверджувала збитки.

При оцінці збитків, завданих українськими ударами військовим обʼєктам, команда Frontelligence Insight аналізувала атаки з погляду їхнього впливу на перебіг бойових дій, а не з точки зору вартості знищеного обладнання чи боєприпасів. На основі наданих проектом GeoConfirmed (він займається геолокацією різних інцидентів у ході російсько-української війни) була складена база, яка включає атаки на російські або окуповані території з 1 вересня 2024 року по 12 лютого 2025 року.

Як мінімум у 67% українських ударів виявилися успішними, в решті випадків результат атак залишається невідомим або довести причетність до них України неможливо. Аналіз практично повністю ґрунтується на ударах, верифікованих сервісом GeoConfirmed. Реальна кількість ударів за вказаний період може бути більшою.

Інфографіка: Радіо Свобода

Найбільша кількість успішних ударів по обʼєктах усередині Росії та на окупованих територіях була зафіксована у листопаді 2024 року.

Інфографіка: Радіо Свобода

На початку аналізованого періоду українські удари частіше припадали на військові обʼєкти (переважно йдеться про склади боєприпасів), але поступово вектор зміщувався на нафтові чи газові сховища, а також нафтогазопереробні заводи: у січні дві третини від усіх верифікованих ударів довелося саме на них.

За підрахунками «Радіо Свобода», за півроку, що розглядаються в цьому дослідженні, українські дрони завдали ударів по нафтогазових виробництвах і місцях зберігання природних ресурсів не менше 25 разів. Зокрема, 12 разів метою українських дронів ставали нафтосховища, девʼять разів – нафтопереробні заводи, двічі – комплекси перекачування нафти, один раз – газосховища і ще один раз – ГПЗ.

Усього внаслідок українських ударів за останні півроку було знищено 50 резервуарів, ще 47 було пошкоджено.

Водночас вересень 2024 року став місяцем найуспішніших ударів по російській військовій інфраструктурі, повідомили аналітики. Саме тоді було знищено два стратегічні склади боєприпасів у Торопці та Тихорецьку, які, як зазначає команда Frontelligence Insight, відігравали ключову роль у постачанні російських військ 120-мм та 82-мм мінометними снарядами, ракетами, а також боєприпасами для стрілецької зброї та вибухів. Тихорецьк, зокрема, був ключовим складом для артилерійських боєприпасів, що постачаються з Північної Кореї.

Інфографіка: Радіо Свобода

Контекст

Україна почала систематично бити про російській нафтовій інфраструктурі наприкінці 2023 року. За 2024-й було 80 успішних ударів, за неповні два місяці 2025-го – 20.

Українські атаки – одна з ключових причин скорочення у 2024 році виробництва палива до 12-річного мінімуму – 267 млн т, пише Reuters. Російський морський експорт нафтопродуктів впав минулоріч на 9,1%, до 113,7 млн т. Водночас удари не змогли зменшити експортну виручку РФ. Торік Росія експортувала нафти та нафтопродуктів на $192 млрд, що на 2% більше, ніж у 2023-му.

Які саме об’єкти нафтової промисловості РФ були уражені, які наслідки обстрілів і чого чекати у 2025 році – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.