Росія знову атакувала повністю знищену ТЕС «Центренерго»

У ніч проти 20 січня Росія обстріляла ТЕС «Центренерго», незважаючи на те, що станція була повністю знищена раніше, повідомляє пресслужба компанії. Навесні 2024 року «Центренерго» стала єдиною компанією, яка була змушена повністю припинити генерацію через масовані атаки.

Ключові факти

Після обстрілу спеціалісти почали розбирати завали. Постраждалих внаслідок атаки немає.

За оцінкою компанії, загальні збитки від попередніх атак вже перевищують €250 млн, і ця сума лише зростатиме, оскільки оцінка пошкоджень ще триває.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції компанії зазнали більше 50 обстрілів.

Контекст

Українська теплова генерація зазнає регулярних російських атак.

Росія наносить регулярні удари по українській енергетиці за допомогою дронів, ракет та навіть керованих бомб. Як результат – найбільший приватний енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова станом на весну минулого року втратив 80% потужності, державні «Центренерго» – 100%, «Укргідроенерго» – 35%.

11 квітня 2024 року російські ракети знищили Трипільску ТЕС компанії в Київській області, а перед цим – Зміївську ТЕС у Харківській області.

У травні минулого року Кабінет міністрів виділив понад 1,5 млрд грн для відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині.