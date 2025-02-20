«Або буде не дуже весело». Трамп збирається «воскресити» угоду з Україною про надра

Українська влада зірвала угоду зі США про видобуток корисних копалин, заявив президент США Дональд Трамп 19 лютого на інвестиційному форумі в Маямі. Водночас адміністрація Трампа може запропонувати Україні спрощену угоду, пише Reuters з посиланням на джерела. Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна не відмовляється від угоди, але вона ще не готова до підписання через відсутність у ній реальних гарантій безпеки .

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«У нас була угода щодо рідкоземельних металів та іншого, але вони порушили цю угоду два дні тому», – сказав Трамп напередодні. Він вважає, що Європа дає Україні кошти «під гарантії» і отримує їх назад, тоді як США «просто віддають гроші».

Проте, Трамп заявив, що має намір «воскресити» угоду. «Подивимося, що буде. Але я воскрешу її або буде не дуже весело», – заявив він.

Адміністрація Трампа може запропонувати Україні спрощену угоду щодо видобутку корисних копалин, щоб прискорити укладення пакту, а детальні умови обговорити пізніше, повідомили співрозмовники Reuters.

Контекст

Переговори між президентом Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом завершилися 14 лютого в Мюнхені без оголошення про угоду з видобутку корисних копалин. За даними джерел Reuters, на зустрічі з двопартійною групою сенаторів США за зачиненими дверима Зеленський висловив стурбованість із приводу пропозиції США. Джерело повідомило, що президент обговорив власну пропозицію щодо видобутку корисних копалин зі США, заявивши, що вона була розроблена відповідно до Конституції України.

За словами двох чиновників, замість того, щоб платити за корисні копалини, угода про право власності стане для України «способом відшкодувати США мільярди доларів за постачання зброї та підтримку, надані Києву з початку війни в ​​лютому 2022 року».

Трамп, який не взяв на себе зобовʼязання продовжувати надавати військову допомогу Україні, заявив, що хоче отримати від Києва рідкісноземельні мінерали на суму $500 млрд.

Угода про надра зі США не була погоджена, оскільки в ній не було нічого про гарантії безпеки для України, наразі над нею працюють юристи, сказав президент Зеленський на пресконференції 19 лютого. Він наголосив, що Україна хоче гарантій безпеки в цьому році і закінчити війну в 2025-му.