Угода про критичні мінерали. Зеленський озвучив деталі перемовин зі США

Угода про надра зі США не була погоджена, оскільки в ній не було нічого про гарантії безпеки для України, наразі над нею працюють юристи, сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції. Він наголосив, що Україна хоче гарантій безпеки у цьому році і закінчити війну у 2025-му.

Ключові факти

«Документ був нечіткий, він був чіткий лише в одному – 50% ми повинні віддати від того, що перераховано в документі. До речі, ми цього не боїмось. Я готовий до публічності цього документу», – сказав він.

Проте, він додав, що «це не допоможе відносинам» між Україною і США.

Зеленський зазначив, що сказав міністру фінансів США Скотту Бессенту, що документ «не готовий». «Там немає слова про гарантії безпеки, – сказав він. – І вже на другій зустрічі, з Венсом (віцепрезидент США Джей Ді Венс) ми домовились, що там може бути щось про це, але ніхто не знає що».

Він запропонував прописати у документі чіткі відсотки. «Я захищаю Україну. Я не можу продавати нашу державу. Я сказав: «Давайте ви напишете якісь гарантії, а ми напишемо меморандум і якісь відсотки». Мені сказали: «Тільки 50%», – на що президент, за його словами, відмовив.

За словами Зеленського, далі над угодою продовжать роботу юристи, президент не працює над деталями документу.

«Ми хочемо гарантій безпеки у цьому році, бо ми хочему закінчити війну у цьому році», – сказав він, додавши, що пропонував НАТО.

Контекст

Переговори між президентом Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом завершилися 14 лютого в Мюнхені без оголошення про угоду з видобутку корисних копалин. За даними джерел Reuters, на зустрічі із двопартійною групою сенаторів США за зачиненими дверима Зеленський висловив стурбованість з приводу пропозиції США. Джерело повідомило, що Зеленський обговорив власну пропозицію щодо видобутку корисних копалин зі Сполученими Штатами, заявивши, що вона була розроблена відповідно до конституції України.

Джерела NBC News повідомили, що адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США права на 50% рідкісноземельних металів і дала зрозуміти, що готова розмістити там американські війська для їхньої охорони, якщо буде досягнуто домовленості з Росією про припинення війни.

За словами двох чиновників, замість того, щоб платити за корисні копалини, угода про право власності стане для України «способом відшкодувати США мільярди доларів за постачання зброї та підтримку, надані Києву з початку війни у ​​лютому 2022 року».

Трамп, який не взяв на себе зобовʼязання продовжувати надавати військову допомогу Україні, заявив, що хоче отримати від Києва рідкісноземельні мінерали на суму $500 млрд.